Andalucía, refugio del águila pescadora con 23 parejas que anidan entre Cádiz y Huelva. - ENDESA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se ha vuelto a convertir en el refugio del águila pescadora gracias al proyecto de recuperación de esta ave rapaz liderado por Endesa, la Junta de Andalucía y Fundación Migres. Desde hace 23 años este proyecto ha conseguido que el águila pescadora, que se había extinguido en la Península Ibérica a finales del siglo pasado, haya aumentado su población.

Según ha detallado Endesa en una nota, este año 23 parejas de esta especie han anidado en Andalucía, diez en Cádiz y 13 en Huelva, la mayoría incubando y alguna con pollos, mientras que dos hembras andaluzas se están reproduciendo en Portugal y Francia.

Esta población de águila pescadora en Andalucía ha sido posible gracias al esfuerzo de conservación de Endesa, la Junta de Andalucía y Fundación Migres. De esta especie recuperada en Andalucía se hace un seguimiento a través del anillamiento de los pollos y monitoreo mediante emisores GPS, también a través de una webcam instalada en un nido ha permitido transmitir en tiempo real el comportamiento de una pareja de esta emblemática rapaz.

En total, Endesa y la Fundación Migres han instalado en Andalucía casi 30 nidos de águila pescadora sobre postes verticales en diferentes ubicaciones de Cádiz y Huelva, con el objetivo de "favorecer el aumento de la población de esta especie". Además, se han instalado dentro de este proyecto diez cámaras de foto trampeo en nidos en la provincia de Cádiz que están "permitiendo obtener una información precisa de diversos aspectos de la biología reproductiva de la especie como su alimentación, comportamiento, molestias o amenazas", entre otras.

Junto a las acciones de seguimiento de la población reproductora del águila pescadora se realiza el censo de la población invernante en la Península Ibérica. Este censo se realiza y publica cada dos años y los resultados señalan que Andalucía ha llegado a albergar casi 190 águilas pescadoras durante este periodo, lo que supone el 40% de la población invernante en toda la Península Ibérica.

Asimismo, trabajan en la difusión de la especie en la sociedad civil para que repercuta en su conservación mediante charlas, artículos, notas de prensa, camisetas y en todo aquello necesario para que la especie sea conocida. Todas estas acciones para la conservación del águila pescadora se encuentran enclavadas en el Plan de Conservación de la Biodiversidad que Endesa dispone desde 2013 y que se ha establecido como uno de los siete Compromisos para un Desarrollo Sostenible en el marco del primer Plan Estratégico de Sostenibilidad de Endesa.