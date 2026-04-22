Andalucía registra 4.478 nacimientos en febrero, 61 menos que en el mismo periodo de 2025

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el segundo mes del año en Andalucía ascendió a 4.478, lo que supone 61 menos que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de febrero. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 2.138 han sido niñas y 2.340 niños.

En los dos primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 9.609, un 1,04% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 2.757, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 1.500 tenían entre 30 y 34 años y 1.257 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 847 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 375.

En cuanto a defunciones, hasta el segundo mes del año fallecieron 14.585 personas, un 2,51% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de febrero, fallecieron en la región 6.182 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en febrero fue en Sevilla, con 1.053 nacimientos (2.280 acumulado en lo que va de año, un 0,44% más que el año anterior), seguida de Málaga, con 825 nacimientos (1.809 hasta febrero, -3,96% respecto a 2025); Cádiz, con 600 (1.235 acumulados, -3,44%); Almería, con 520 nacimientos (1.122 acumulados, +8,72%); Granada, con 491 nacimientos (1.067 acumulados, +2,10%); Córdoba, con 380 nacimientos (871 acumulados, +6,48%); Jaén, con 329 nacimientos (648 acumulados, +2,69%) y, finalmente, Huelva, con 280 nacimientos (577 acumulados, +4,72%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en febrero de 2026, hasta las 1.453 personas (3.341 en lo que va de año, un 0,69% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.226 defunciones (2.855 hasta febrero, +8,96%); Cádiz, con 868 defunciones (2.065 acumuladas, +0,18%); Granada, con 655 fallecimientos en el mes (1.566 acumuladas, +1,79%); Córdoba, con 617 defunciones (1.493 en lo que va de año, -3,49%); Jaén, con 498 (1.252 hasta febrero, -3,17%); Almería, con 486 defunciones (1.153 acumuladas, +16,57) y Huelva, con 379 fallecimientos (860 en lo que va de año, -0,13% respecto a 2025).