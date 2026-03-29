Andalucía registra un fallecido en accidente en carreteras interurbanas en la primera fase de la Semana Santa

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un fallecimiento por accidente de circulación en sus carreteras interurbanas y autovías en el marco de la primera fase de la operación especial de tráfico Semana Santa 2026, que se inició el pasado viernes, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) del periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 27 de marzo, y las 20,00 horas de este domingo día 29, consultado por Europa Press.

En concreto, el único accidente mortal de tráfico en carreteras interurbanas en este periodo --la salida de vía de un turismo con choque-- se producía a las 0,49 horas de la madrugada de este pasado sábado, 28 de marzo, en el kilómetro 1072,900 de la A-7 a su paso por Estepona (Málaga), y se saldaba con una persona fallecida, otra herida de gravedad y una tercera herida leve.

Se da la circunstancia de que, el año pasado, la primera fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa en Andalucía se saldó también con una única persona fallecida en accidente de circulación en vías interurbanas, según el balance de la DGT correspondiente al periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes 11 de abril y las 20,00 horas del domingo, 13 de abril.