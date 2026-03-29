Muere un hombre tras colisionar la moto en la que circulaba contra un muro en Córdoba

Archivo - Operadora en la sala regional de 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 - Archivo

CÓRDOBA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo en Córdoba tras colisionar la moto en la que circulaba contra el muro de una vivienda, según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 16,00 horas de la tarde de este domingo, una persona ha llamado al teléfono 112 para pedir ayuda porque una moto había colisionado contra el muro de una casa en la urbanización Altea.

Desde la sala coordinadora de emergencias se ha activado entonces a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias, si bien los servicios médicos desplazados al lugar de los hechos solo han podido certificar el fallecimiento de un varón de 36 años, según han explicado desde el 112.