Andalucía registra más de 1.500 llamadas al 016 por casos de violencia de género en abril, 31,5% más

Archivo - Cartel contra la violencia de género en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid, a 26 de noviembre de 2024, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de llamadas al teléfono 016, de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, crecieron en Andalucía un 31,5% en abril, hasta alcanzar las 1.535, lo que supone el 14,1% del total nacional, que se situó en las 10.829, según se extrae del último informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía correspondiente a dicho mes.

En una nota, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado que el teléfono 016 ofrece "información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata", 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

Tanto las llamadas al 016, como las consultas online a través del email 016- online@igualdad.gob.es o a través del canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 horas a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

A 30 de abril, en Andalucía se habían confirmado cuatro asesinatos machistas por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a los que se suma otro más desde el 1 de mayo hasta la fecha, lo que eleva a cinco los casos de víctimas por violencia de género en la comunidad. En España se contabilizan 24 víctimas mortales en lo que va de año.

El Sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género, a través de las FCSE, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil, cada uno en su demarcación.

A 30 de abril se contabilizaban en Andalucía un total de 27.322 casos activos, a los que si se suman los 183131 inactivos suman 211.563 casos totales y 184.611 víctimas en Andalucía desde 2007. Desde que se introdujo, en marzo de 2019, el concepto de plurivictimizadores, que hace referencia a autores con más de una víctima para hacer un seguimiento pormenorizado de los casos, el Sistema Viogén incluye este dato en el informe y suma, actualizado a 02 de junio, 7.564 casos, que afectan a 7.351 víctimas e identifican a 6.828 autores.

La vulnerabilidad de la víctimas --ya sea por discapacidad, enfermedad grave física o psíquica por intentos o intención de suicidios-- también se introdujo como un factor a tener en cuenta en los casos de violencia machista. También a 02 de junio, Andalucía suma 718 víctimas, con 790 autores.

GEOLOCALIZACIÓN Y BOTÓN DE EMERGENCIAS

Respecto a otra de las herramientas de atención y protección con las que cuentan las víctimas, el servicio Atenpro, en el mes de abril había realizado 3.992 atenciones, un 5,5% más que en el mismo mes del año anterior, con una tasa de usuarias activas de 1.042,6 por millón de mujeres de 15 años en adelante, cifra por encima de la mesa nacional, que se sitúa en las 966,6.

Mediante este dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia, las víctimas de violencia machista pueden ponerse en contacto para pedir ayuda. Por otro lado, la evolución de las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento experimentan un leve descenso del 4%, pasando de las 1.641 decretadas en abril de 2025 a las 1.575 de dicho mes en 2026.

En toda España el número de dispositivos conectados es de 4.329, por lo que Andalucía acumula el 36,3% de las pulseras de alejamiento activas en el marco nacional.

RED DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS

Desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía se trabaja diariamente por sumar los ayuntamientos a la tarea de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Para ello, se les ofrece la posibilidad de firmar convenios con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con el objetivo de poner a parte de su Policía Local en la colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil para este cometido.

Andalucía tiene en este momento 294 municipios adscritos al Sistema VioGén, el 37,4% del total de los 785 municipios andaluces y el 34% sobre el total nacional, que ascienden a 863.

Este informe se elabora a partir de los datos de los Boletines Oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género --dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad--, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de tener un conocimiento de la evolución de la violencia de género en la comunidad y determinar las prácticas más eficaces en su prevención, así como integrar y coordinar a todos los usuarios para reducir los casos.