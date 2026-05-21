Andalucía valora que el TS le "da la razón" al anular la "chapuza" del registro de alquileres de corta duración

El consejero de Turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal, atiende a los medios de comunicación tras finalizar el Gran Premio de España de Moto GP 2026 celebrado en Jerez. A 26 de abril de 2026 (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha valorado este jueves que el Tribunal Supremo (TS) "ha dado la razón a Andalucía al anular" la "chapuza" del "registro único de alquileres de corta duración" impulsado por el Gobierno central "por invadir las competencias autonómicas, tal y como la Junta venía advirtiendo desde hace más de un año".

Así lo ha puesto de relieve el consejero en un comunicado al hilo de la decisión del Tribunal Supremo de anular el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

"Es la enésima prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez legisla desde la ideología y de espaldas al ordenamiento jurídico y al respeto competencial", ha considerado el consejero andaluz de Turismo en funciones tras conocer esta resolución del Supremo.

Arturo Bernal ha recordado que Andalucía recurrió esta norma en mayo de 2025 alegando invasión de competencias y "falta de diálogo institucional", y ha incidido en subrayar que ahora el Supremo le "da la razón" a la Junta.

Desde el Gobierno andaluz han explicado que el propio tribunal aclara que el Reglamento europeo no exigía un registro de ámbito nacional ni alteraba el reparto interno de competencias, y en esa línea el consejero ha sostenido que "la duplicidad fue una decisión política, no una imposición de Bruselas".

"IRRESPONSABILIDAD FLAGRANTE"

A juicio de Arturo Bernal, esta "irresponsabilidad del Gobierno central es flagrante". "Impuso un registro único obligatorio desde el 1 de julio de 2025 sin la cobertura competencial necesaria, ignorando las advertencias de inseguridad jurídica que las comunidades llevábamos meses trasladando", ha censurado.

El consejero en funciones cree que "legislar desde la imposición y la ocurrencia tiene consecuencias", y que estas son "normas que nacen muertas, que generan caos administrativo y que terminan tumbadas en los tribunales".

Asimismo, ha resaltado que Bruselas ya había avisado porque el procedimiento TRIS prohibió la doble inscripción y fijó el 20 de mayo como fecha límite para acabar con la duplicidad. Sin embargo, ha señalado que "el Gobierno acumulaba avisos por todos los flancos" y que, "aun así, no rectificó".

"Este nuevo varapalo judicial se suma a una política de vivienda fracasada: de precios disparados, oferta asfixiada e intervencionismo que no ha resuelto nada y que solo ha generado inseguridad", ha agregado Arturo Bernal.

Según el consejero, esta decisión, igualmente, confirma "el nulo peso que el turismo tiene en el Consejo de Ministros", pese a ser una de las principales locomotoras económicas de España y, muy especialmente, de Andalucía. "Se legisla sobre el sector sin contar con el sector y sin contar con quienes tienen la competencia", ha apuntado.

"Así no se gobierna: así se improvisa", ha lamentado Arturo Bernal, al tiempo que ha preguntado "quién va a devolver los costes que ha provocado esta chapuza", y en concreto ha citado "los gastos de adaptación de administraciones, plataformas y propietarios; la inseguridad jurídica creada; el tiempo y los recursos perdidos por una norma que el Supremo acaba de anular".

Frente a ello, Bernal ha asegurado que "Andalucía seguirá defendiendo sus competencias y exigiendo cooperación, no imposición", a la vez que ha concluido que "el turismo merece certidumbre, no ocurrencias que acaban anuladas por el Supremo".