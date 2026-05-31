El andaluz Santiago Limón, nuevo secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y la secretaria general electa de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa (i), durante la clausura del 27º Congreso de JSE, en la sede UGT Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El andaluz Santiago Limón Cerpa ha sido nombrado nuevo secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España en el 27 Congreso Federal de la organización celebrado este fin de semana en Madrid. La etapa arranca bajo el liderazgo de la nueva secretaria general, Aránzazu Figueroa.

Limón, que desde marzo de 2023 desempeñaba esta misma función clave en el ámbito autonómico como secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía, asume ahora las riendas de la estructura nacional, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, el nuevo responsable federal cuenta con experiencia de gestión en el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

En este municipio ejerció labores en la oposición entre 2021 y 2023. Actualmente es concejal del equipo de Gobierno de Juventud, Memoria Democrática y Bienestar Animal.

El congreso federal de Juventudes Socialistas de España ha concluido este domingo con un acto que ha contado con la intervención del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.