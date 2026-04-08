Andújar (Jaén) programa una veintena de actividades con motivo del Portico de la Romería de la Virgen de la Cabeza

La concejala de Fiestas Patronales y Tradiciones del Ayuntamiento de Andújar, María José Fuentes, en la presentación del programa del Pórtico de la Romería - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha programado una veintena de actividades para el Pórtico de la de la Cabeza, que se desarrollarán del 9 al 30 de abril. Serán actividades culturales, musicales y tradicionales previas a este romería que se celebra el último domingo del mes de abril.

Durante la presentación, la concejala de Fiestas Patronales y Tradiciones del Ayuntamiento de Andújar, María José Fuentes, ha explicado que el objetivo de esta programación es "ofrecer una antesala de la romería con actividades dirigidas a todos los públicos".

Aunque los tradicionales Domingos de Banderas continúan formando parte del calendario, el Ayuntamiento ha reforzado otras propuestas culturales y participativas. La programación comenzará el 9 de abril con la exposición 'Materiales de azulejo: escenas romeras del camino', organizada por la Real e Ilustre Cofradía Matriz.

La muestra se inaugurará en la antigua iglesia de Santa Marina a las 20,30 horas y permanecerá abierta durante el mes de abril, en horario de tarde. Las obras que se vendan durante la exposición serán donadas a la Cofradía Matriz con motivo del próximo VIII Centenario.

El 10 de abril se celebrarán varias actividades, entre ellas la segunda edición de 'Poemas y canciones a la Virgen', organizada por la Asociación Cultural Anduxar en la Ermita de la Virgen de la Cabeza; la presentación del cartel de la Peña El Puro en Los Niños de Don Gome; y la presentación del disco Al compás del alma de Juan Antonio García, en Santa Marina.

Del 13 al 16 de abril destacan la presentación de la revista Mirando al Santuario, el pregón infantil a cargo de Isidoro Vilaplana, la conferencia organizada por la Asociación Cultural Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena, y la proyección del documental Reina Morena, dirigido por Ana Vico, con entrada gratuita.

El 17 de abril se celebrará la entrega de los galardones Romero del Año y Romero de Oro, que este año recaen en Protección Civil de Andújar y Rafael Expósito, respectivamente.

El 18 de abril tendrá lugar el Pregón de Romería, a cargo de Francisco Carriscondo, en el Teatro Principal. El 19 de abril, coincidiendo con el tercer Domingo de Banderas, se celebrará la bendición del caballo organizada por la Asociación Cultural Ecuestre La Garrocha de Sierra Morena.

La programación continuará durante la semana grande con el pregón juvenil, la tradicional exhibición de sevillanas y fandangos romeros Manolo Lópiz, la romería escolar y el concierto gratuito de Juanlu Montoya, en la Plaza de España.

Las actividades culminarán con los actos tradicionales de la romería como son la ofrenda de flores, la recepción de cofradías filiales, la subida al Santuario y la salida procesional de la Virgen de la Cabeza.

Como novedad tecnológica, el Ayuntamiento volverá a implementar el sistema GPS que permitirá seguir en tiempo real el recorrido de las cofradías, la peregrinación al Santuario, la procesión de la Virgen y el regreso a Andújar, facilitando la participación y el seguimiento por parte de vecinos y visitantes.