Anni B Sweet pone el broche final a la décima edición de Los Especiales del Falla este sábado en Granada

Anni B Sweet actúa este sábado, 9 de mayo, en el auditorio Manuel de Falla de Granada. - PROEXA

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Los Especiales del Falla cerrará su programación de la temporada 2025/2026 el próximo sábado 9 de mayo con el concierto de Anni B Sweet, una de las voces más personales e internacionales del panorama musical español. La cita tendrá lugar en el auditorio Manuel de Falla de Granada, donde la artista presentará su característico universo musical, en el que conviven el pop, el folk y nuevas exploraciones.

En su paso por la ciudad de la Alhambra, la artistas ofrecerá un directo muy especial en el que el público podrá descubrir una nueva etapa en la trayectoria de la malagueña, que llega con una renovada formación y un repertorio en evolución.

Sobre el escenario, Anni B Sweet combinará temas de su próximo álbum, 'Alegría', con una cuidada selección de canciones ya conocidas, incorporando nuevas capas rítmicas y explorando registros más amplios. Un paso adelante en su propuesta artística que mantiene intacta la esencia de sus trabajos anteriores, pero abre la puerta a nuevos territorios sonoros.

El concierto de Anni B Sweet forma parte de Los Especiales del Falla, un ciclo que reúne a grandes nombres de la música española en un espacio tan significativo como el auditorio Manuel de Falla de la capital granadina.

El objetivo de este programa es acercar la música en directo de calidad a la ciudadanía, reforzando el valor de este espacio como punto de encuentro de la vida cultural de la ciudad y entre generaciones.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Granada, organizada por Gegsa, junto a Proexa, y que cuenta con la colaboración del auditorio Manuel de Falla, Emasagra y la agencia de comunicación doctortrece.

Las últimas entradas están a la venta en RedEntradas, así como en la taquilla del Teatro Isabel la Católica, la taquilla del Palacio de Congresos y en la taquilla de auditorio Manuel de Falla, desde una hora antes.

ANNI B SWEET

Nacida en Fuengirola (Málaga) en 1988, Ana Fabiola López, conocida artísticamente como Anni B Sweet, comenzó a componer desde muy pequeña, aunque no fue hasta su llegada a Madrid cuando empezó a subirse a los escenarios. Sus primeras canciones, compartidas en Internet en 2009, despertaron rápidamente el interés del público y la llevaron a firmar con el sello independiente Subterfuge Records, dando inicio a una trayectoria en constante crecimiento.

Con varios álbumes publicados y una carrera marcada por su proyección internacional, Anni B Sweet ha llevado su música a países como Francia, Alemania, Japón, México o Argentina, consolidándose como una de las artistas españolas con mayor recorrido fuera de nuestras fronteras. Su capacidad para emocionar, tanto con sus composiciones propias como con sus versiones, la ha convertido en una figura destacada dentro de la escena independiente.

En 2019 dio un giro a su trayectoria con Universo por estrenar, su primer disco íntegramente en castellano, en el que explora nuevos territorios sonoros y se sumerge en el pop psicodélico y retrofuturista, sin perder la sensibilidad que define su música.

Tras este broche final, el ciclo Los Especiales del Falla mira ya hacia la edición 2026/2027, que estará protagonizada por La Banda Sabinera, Andrés Suárez, Gonzalo Hermida, Burning y Depedro.