Aprobada la moción del PP que plantea conectar Jaén con Madrid a través del AVE entre Mora y Alcázar de San Juan

El portavoz popular Agustín González durante su intervención en el pleno - PP

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha sacado adelante la moción en la que se plantea conectar Jaén con Madrid a través del AVE entre Mora (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Lo ha hecho con el apoyo de Vox y la abstención de Jaén Merece Más, mientras que el PSOE ha votado en contra.

El portavoz popular Agustín González ha lamentado el rechazo del alcalde socialista, Julio Millán, y ha defendido que rechazar la moción es apoyar la permanencia de la situación actual marcada "por trayectos de más de cuatro horas de duración, trenes con deficiencias y retrasos constantes".

La moción, según el portavoz popular, aboga por una alternativa que implicaría una reducción sustancial del tiempo en que se realiza el trayecto. "Si se quiere garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía jiennense respecto a otros territorios es precisa una conexión ferroviaria eficiente, rápida y moderna entre Jaén y Madrid", ha argumentado el portavoz popular.

En este punto, ha indicado que apostar por la opción Mora-Alcázar de San Juan, permitiría acometer el viaje desde Jaén a Madrid en dos horas y 30 minutos. La moción propone instar al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes a priorizar la alternativa del tramo Mora-Alcázar de San Juan sobre la del baipás de Montoro (Jaén), dado que la primera es "más eficiente, sostenible y beneficiosa" que la segunda.

Al respecto, el portavoz ha resaltado que la opción del municipio cordobés es lejana en el tiempo, compleja de ejecutar y más cara. El Ministerio de Transportes ha consignado en concreto 400 millones de euros para el desvío por Montoro, proyecto que según los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no estaría en funcionamiento antes de 2035.

Además, según sostiene el PP, pone en riesgo la actuales conexiones de Jaén con Albacete, Murcia y la Comunidad Valenciana. A estas razones el Grupo Popular suma otra: la construcción del baipás de Montoro "alejaría la posibilidad de que Jaén se conectara directamente con Madrid a través de Despeñaperros".

Por el contrario, la opción de Mora-Alcázar de San Juan implica contar con un tramo realizado, lo que "facilitaría que se llevara a cabo la conexión natural entre ambas ciudades a medio plazo". En el rechazo a la moción, el PP ve "la insolidaridad del alcalde y del PSOE" con municipios de la provincia por los que ahora discurre la línea que enlaza la capital con Madrid.

En este sentido, el portavoz ha explicado que en el texto aprobado se plantea que el Ayuntamiento pida al Gobierno central la modernización y mejora del tramo que atraviesa Espeluy, Linares-Baeza y Vilches.

Desde el PSOE, la portavoz África Colomo, ha mantenido que la opción defendida por el PP es "inviable" medioambientalmente, de ahí que los socialistas defiendan el baipás de Montoro.