Arrancan este miércoles los paros parciales de los trabajadores del metro de Granada previstos hasta el 15 de julio

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada comienzan este miércoles, 1 de julio, un nuevo calendario de paros parciales que está previsto que se prolongue durante la primera quincena del mes toda vez que la plantilla y la empresa que explota el servicio no han llegado a un acuerdo en el marco de la negociación del convenio colectivo. La última reunión en el marco del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) tuvo lugar este pasado lunes sin un entendimiento entre las partes.

El propio Metro de Granada se ha hecho eco en su perfil oficial en redes sociales del comienzo de estos paros previstos por el comité de empresa para los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de julio tras los dos tandas anteriores desarrolladas el pasado mes de mayo y a principios de junio. Estos últimos coincidieron con la celebración de las fiestas del Corpus de la capital y fueron efectivos después de que la asamblea de trabajadores votó 'no' a un preacuerdo alcanzado con la empresa.

La publicación en redes de Metro de Granada señala que para este miércoles 1 de julio se prevén retrasos en las frecuencias, de forma que entre las 7,00 y las 9,30 horas las frecuencias serían cada 16 minutos; entre las 13,00 y las 15,30 horas, también cada 16 minutos; y entre las 18,30 horas y las 21,00 horas las frecuencias se prevén cada 26 minutos.

Este pasado lunes, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda dio cuenta de que el suburbano granadino funcionará con servicios mínimos del 50 por ciento tanto para conductores, como para los trabajadores del Puesto de Control Central y supervisores, y para los técnicos de operaciones durante los once días de paros parciales de la primera quincena de julio.

El calendario completo de paros parciales convocados para la primera quincena de julio esta configurado de forma que se producirán los días 7, 9 y 13 de julio de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas; los días 2, 6, 8 y 14 de julio de 7,30 a 10,00 horas, de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas; los días 3 y 15 de julio de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 19,30 a 22,00 horas; y el 10 de julio de 7,30 a 10,00 horas, de 13,30 a 16,00 horas y de 19,30 a 22,00 horas.

CONFLICTO POR LAS MEJORAS LABORALES Y LA EQUIPARACIÓN SALARIAL

Desde el comité de empresa de Metro de Granada han explicado que la representación de los trabajadores se mantiene abierta a continuar con la negociación del convenio colectivo, si bien apuntan que el conflicto "continúa en el mismo punto en el que estaba". A este mismo respecto, señalan que no solo reivindican una equiparación salarial con las plantillas de otros metros andaluces, sino mejoras laborales acordes al estrés que sufren los trabajadores derivados de una traza más compleja del metro, con una mayor parte de recorridos en superficie y más tareas "manuales" y menos "automatizadas".

Insisten en que los trabajadores "no están pidiendo privilegios", sino condiciones homologables a las del resto de trabajadores de metros andaluces, y especialmente mejoras que garanticen la seguridad de los viajeros y la calidad del servicio con una reducción de las jornadas y descansos acordes con el estrés que sufren los trabajadores.

Han criticado que la empresa "intenta vender como una gran mejora" una subida salarial del 23,5%, y consideran que Avanza "oculta" que dicha propuesta se reparte en cuatro años: 4% en 2026, 3% en 2027, 3% en 2028 y 12% en 2029. "Es decir, durante los tres primeros años la plantilla apenas recuperaría el IPC, manteniéndose prácticamente con los salarios actuales hasta 2029", apostillan.

En un comunicado remitido a mediados de junio para anunciar los paros de julio, expresaban que entre los trabajadores del Metro de Granada existe una diferencia salarial de alrededor del 28% respecto a los del metro de Sevilla. "A esto hay que sumar que Metro Sevilla tiene el IPC garantizado en convenio y volverá a negociar mejoras el próximo año, mientras que Metro Málaga ya ha firmado una subida salarial del 27%, partiendo además de unas condiciones superiores a las de Metro Granada", señalaron.