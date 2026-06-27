Arroja a unas zarzas cinco kilos de cogollos de marihuana al ser sorprendido por la Guardia Civil en Granada

Detenido en Cogollos Vega (Granada) tras huir de la Guardia Civil y arrojar una bolsa con más de cinco kilos de cogollos de marihuana a unas zarzas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en Granada a dos individuos, de 20 y 27 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendidos en posesión de una bolsa que contenía más de cinco kilos de cogollos secos de marihuana y que llegaron a arrojar a unas zarzas.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que los hechos tuvieron lugar el día 21 de junio, sobre las 00,30 horas, cuando la patrulla de la Guardia Civil de la ciudad granadina de Albolote se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana por la carretera GR3424, en el término municipal de Cogollos de la Vega.

En ese momento, los agentes observaron un vehículo detenido en el margen de la vía en una zona sin alumbrado público, lo que les hizo pensar que pudiera estar sufriendo algún problema. Al aproximarse al vehículo, los agentes vieron que uno de sus ocupantes salía y sacaba una bolsa de color negro del interior. Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida a pie portando dicha bolsa hacia una zona de vegetación contigua.

La patrulla se dirigió hacia él para identificarlo y solicitó el apoyo de los agentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Armilla, que acudieron de inmediato al lugar. Durante la huida, el varón hizo caso omiso a las indicaciones de los guardias civiles y atravesó una zona de zarzas, arrojando la bolsa en ellas.

Finalmente, la patrulla logró darle alcance, mientras otros agentes recuperaron la bolsa, pese a la dificultad que supuso introducirse entre las zarzas, la cual contenía 5,73 kilogramos de cogollos secos de marihuana.

Como resultado, los agentes detuvieron a este individuo, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada junto al conductor del vehículo, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, quedando en libertad con cargos.

COCAÍNA INTERVENIDA EN OTRA INTERVENCIÓN EN CARRETERA

Por otro lado, la madrugada del pasado domingo 22 de junio, una patrulla de la Guardia Civil de Tocón, durante un dispositivo operativo de identificación de vehículos y personas en la carretera GR4402, en el término de Villanueva Mesía, intervino diez dosis de cocaína con un peso total de 7,9 gramos.

La Benemérita explicaba que esta cantidad de droga la portaba el conductor de un vehículo, así como dinero en efectivo, por lo que fue detenido por un delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Loja.