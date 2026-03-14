La Asociación de Víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) afea "falta de comunicación" a Adif desde descarrilamiento

Archivo - Imagen de archivo de flores en la puerta de la estación de trenes de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha trasladado en una carta dirigida al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, su "profundo pesar y preocupación" tras el descarrilamiento acontecido el pasado 18 de enero, un suceso que ha "marcado profundamente" a quienes se han visto "directa o indirectamente" involucrados, y ha recriminado la "falta de comunicación", así su preocupación ante las actuaciones acometidas tras el descarrilamiento.

En concreto, Samper ha precisado que en los días y semanas posteriores al accidente distintas instituciones y responsables públicos como la Casa Real, representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, responsables de Renfe y diversas autoridades autonómicas y locales se han puesto en contacto con la citada asociación.

No obstante, ha valorado como "profundamente sorprendente y doloroso" que desde la dirección de Adif, una institución "directamente vinculada con la infraestructura ferroviaria y posiblemente con responsabilidades en lo ocurrido", no haya habido hasta la fecha "ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros".

En esta línea, el presidente de la asociación ha concretado que, además, se habría retirado "material del escenario del suceso sin autorización judicial, así como se podría haber manipulado documentación que podría constituir prueba relevante en el proceso judicial". En relación, ha criticado que, de confirmarse, estos hechos "resultarían extremadamente graves y generarían aún mayor inquietud entre quienes buscamos únicamente que se esclarezca la verdad".

"Más allá de las responsabilidades que en su momento puedan determinar los tribunales, creemos que un gesto de humanidad, cercanía y respeto hacia las personas afectadas habría sido lo mínimo esperable por parte de la institución que usted preside. Lamentablemente, hasta hoy ese gesto no se ha producido", ha agregado Samper.

En este sentido, ha detallado que esta "ausencia de comunicación" tiene a las víctimas y a las personas que forman parte de la asociación "consternados y profundamente disgustados, no solo por lo que representa institucionalmente, sino también por lo que significa en términos humanos".

En suma, Samper se ha mostrado optimista de cara al futuro y ha indicado que confían "aunque tarde", que el presidente de Adif pueda dirigirse a la asociación "para ofrecer al menos una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para que se esclarezcan los hechos".