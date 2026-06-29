Atarfe (Granada) convertirá el Corredor Verde en un gran refugio climático con dos piscinas y juegos acuáticos

La actuación permitirá crear en el Corredor Verde un gran espacio con nueva arboleda, áreas de sombra, dos grandes piscinas y una zona de juegos acuáticos, concebido para que niños, familias y mayores puedan disfrutar de un entorno más amable en verano. - AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ATARFE (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El Corredor Verde de la ciudad granadina de Atarfe, en la zona del término municipal más próxima al acceso al núcleo de población a y las canteras desde la autovía A92, se convertirá en un gran refugio climático donde combatir las inclemencias de las altas temperaturas.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Atarfe en un comunicado, en el que señala que la creación de este espacio, financiada gracias a Fondos Europeos, va a suponer una inversión de más de dos millones de euros, de los que 1.950.000 euros se destinarán a la ejecución de las obras y 60.475,80 euros a la redacción del proyecto.

"La actuación permitirá crear un gran espacio de convivencia con más zonas verdes, nueva arboleda, áreas de sombra, dos grandes piscinas y una zona de juegos acuáticos, concebido para que niños, familias y personas mayores puedan disfrutar de un entorno más amable durante el verano", exponen desde el Consistorio en la referida nota informativa.

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha destacado que este proyecto representa mucho más que una actuación urbanística: "Hay proyectos que no solo transforman un espacio, sino también la vida de las personas. Este refugio climático nace para que nuestros veranos sean más llevaderos, más saludables y más familiares. Queremos un Atarfe donde nuestros niños puedan jugar, nuestras familias puedan compartir tiempo al aire libre y nuestros mayores encuentren espacios de sombra y descanso incluso en los días de más calor".

La actuación se enmarca en la estrategia municipal para adaptar Atarfe a los efectos del cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementando la superficie verde del municipio y mejorando el confort climático de los espacios públicos.

"Cumplimos uno de nuestros grandes compromisos con las familias de Atarfe. Queremos construir un municipio pensado para las personas, donde el bienestar, la salud y la sostenibilidad sean protagonistas. Europa también se nota cuando mejora tu barrio, cuando protege a tu familia y cuando hace tu vida un poco más fácil", ha señalado Fernández.