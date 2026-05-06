Aviso amarillo este jueves en Almería, Granada y Jaén por lluvias y tormentas de hasta quince litros por metro cuadrado

Archivo - Viandante en el centro de Sevilla en una jornada de lluvia. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este jueves, 7 de mayo, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Granada y Jaén, donde se esperan precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, en las comarcas almerienses de Poniente y Almería Capital, Levante almeriense, Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas; así como en las áreas de Cazorla y Segura y en Capital y Montes de Jaén; y en las zonas granadinas de Nevada y Alpujarras, Costa granadina y Guadix y Baza, se ha decretado alerta amarilla por lluvias y tormentas, todas con un aviso de hasta quince litros por metro cuadrado.

En concreto, en la costa granadina y en Poniente y Almería capital se ha decretado desde las 6,00 hasta las 18,00 horas, mientras que en todas las restantes mencionadas anteriormente se indica desde las 12,00 hasta las 22,00 horas. Además, en todas las comarcas donde la Aemet ha señalado nivel amarillo, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas ocasionalmente "muy fuertes".

Para la jornada de este jueves se esperan cielos con intervalos muy nubosos en el tercio oriental, con chubascos localmente fuertes y tormentosos, mientras que se pronostican cielos poco nubosos en el resto de la comunidad, con nubosidad de evolución diurna y nubes altas por la tarde e intervalos de nubes bajas matinales.

Además, la Aemet ha concretado que las temperaturas mínimas sufrirán un ligero ascenso o sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un descenso en la vertiente mediterránea y en ligero descenso o sin cambios en el resto. Por su parte, los vientos serán de flojos variables, con intervalos moderados del suroeste en la vertiente atlántica durante las horas centrales.