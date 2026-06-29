Aviso amarillo este martes por altas temperaturas en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla con 39 grados de máxima

Archivo - Una mujer se refresca en una fuente de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 30 de junio, el aviso por altas temperaturas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 39 grados.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la comarca jiennense de Morena y Condado y las campiñas cordobesa y sevillana alcanzarán hasta 39 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas. No obstante, han precisado que "localmente pueden superarse los 40 grados" en las tres zonas.

Asimismo, la campiña gaditana y las comarcas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado, así como Sierra y Pedroches (Córdoba), la Sierra Norte de Sevilla y el Valle del Guadalquivir de Jaén también mantienen activada la alerta amarilla durante las mismas horas por temperaturas máximas de 38 grados, aunque también podrían alcanzarse los 40 localmente.

Para lo jornada de este martes se esperan cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con una nubosidad de evolución en las sierras, "sin descartar chubascos y tormentas en las orientales".

La Aemet ha precisado que las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios en la vertiente mediterránea, aunque sufrirán un ascenso en la atlántica. Las diurnas también experimentarán pocos cambios, salvo ascensos en el litoral atlántico de Cádiz.

Finalmente, los vientos soplarán flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo. En el Estrecho se espera levante moderado con "intervalos fuertes".