El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) adquiere por 171.000 euros la parcela para la nueva sede judicial

Ubicación de la futura sede judicial de Alcalá la Real - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha formalizado la adquisición de la parcela destinada a la construcción de los nuevos juzgados en la zona norte, concretamente en la Avenida de Portugal. A esta operación, el Consistorio ha destinado 171.106 euros.

Este avance se produce después de que en diciembre de 2024 se firmara el protocolo de colaboración entre el alcalde, Marino Aguilera, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Desde entonces se ha venido trabajando en realizar todos los trámites necesarios para que los propietarios pudieran realizar la venta al Ayuntamiento.

La nueva sede judicial contará con una inversión estimada de 5,4 millones de euros y se levantará sobre un espacio que permitirá superar los 2.300 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación futura. Con la compra de estos terrenos, el Ayuntamiento cumple con su compromiso de poner a disposición de la Junta de Andalucía el suelo necesario para la ejecución del proyecto.

El alcalde ha destacado que "la adquisición de esta parcela es un paso fundamental que demuestra el compromiso del Ayuntamiento con este proyecto estratégico para Alcalá". Asimismo, ha apuntado que esta actuación permitirá seguir equilibrando el desarrollo urbano de la ciudad, reforzando la zona norte y mejorando el acceso a servicios públicos esenciales.

Aguilera ha detallado que la futura sede judicial "no solo mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales de la justicia", sino que también "ofrecerá un servicio más ágil y accesible a la ciudadanía, adaptado a las necesidades actuales y con capacidad de crecimiento".

Una vez se produzca el traslado a las nuevas instalaciones, el actual edificio de los juzgados podrá destinarse a usos municipales, ampliando los recursos disponibles para asociaciones y colectivos locales.