El Ayuntamiento de Córdoba aclara que la situación por la regularización de migrantes "la genera el Gobierno de Sánchez"

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha aclarado tras las críticas por el proceso de regularización de inmigrantes que "es una situación generada por el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, que es el que ha mandado este embolado a los ayuntamientos sin decirles cómo se va a afrontar en un futuro, sin decir qué medios materiales o económicos se van a disponer para desarrollar la atención, ni siquiera si se va a compensar de alguna manera en el futuro".

Así lo ha subrayado el concejal en un audio, en el que ha reprochado "el cinismo extremo" del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, "puesto que está achacando al Consistorio que abordemos una situación que no nos corresponde, que no es competencia propia".

En este sentido, ha aseverado que se aborda "con una absoluta falta de lealtad institucional", dado que "no ha habido comunicación previa, ni ningún tipo de coordinación institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España para afrontar esta situación".

Al respecto, el edil ha remarcado que "es el gobierno de Pedro Sánchez, que quede muy claro, con la forma de plantear esta regularización, seguida por el concejal socialista Antonio Hurtado, lo que ha generado esta situación complicada, que desde el Ayuntamiento y con los recursos que hay, puesto que no es una competencia propia, se aborda de la mejor manera posible y se da atención, como corresponde legalmente, a esas personas".

Ante ello, Torrico ha trasladado a los córdobeses que "tengan claro que cuando vean esas colas no son extrañas", citando que en la mañana de este miércoles en la Avenida de América "había una cola incluso mayor en la Comisaría que atiende la tramitación de los DNI de los propios cordobeses, y eso se sabe que está ahí siempre", si bien ha recordado a la ciudadanía que "es una situación que ha generado el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que es quien ha provocado que se dé esta situación y a la cual hay que responder desde los ayuntamientos sin ningún tipo de recurso".