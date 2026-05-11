El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 100.000 euros a proyectos para facilitar alimentos a personas vulnerables

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado convenios con más de 100.000 euros destinados a proyectos para facilitar alimentos a personas vulnerables.

En una rueda de prensa, Contador ha detallado entre ellos los convenios con Cruz Roja, con una subvención de 50.000 euros, para el proyecto 'Cobertura de necesidades básicas a personas en situación de extrema vulnerabilidad', para "ayuda alimenticia", y con el Banco de Alimentos Medina Azahara, con otros 50.000 euros, para el proyecto 'Alimentos Solidarios 2026'.

También, con la Fundación Secretariado Gitano para el proyecto 'Itinerarios Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la Población Gitana (Acceder), actuaciones dirigidas a la población gitana durante el ejercicio 2026 en el marco de los programas de inclusión social de la Unión Europea', "atendiendo primeramente a la gente joven", ha aseverado.

Un convenio con la Asociación Iemakaie, con 10.000 euros, para el proyecto 'Atención a necesidades básicas en situación de vulnerabilidad', donde se atiende a las familias para el acceso a los alimentos, a la educación, a la salud y a la vivienda.

Igualmente, con la Fundación Don Bosco Salesianos Social, con una subvención de 30.000 euros, para el proyecto 'Redes de apoyo: Programa de acompañamiento y ayuda integral a las familias del Distrito Sur', para atender con alimentos.

Y se ha modificado la convocatoria del programa de Ayudas Económicas de Servicios Sociales para 2026, en lo referente al Programa de Ayudas Económicas Familiares, con la ampliación de crédito de la dotación presupuestaria inicial de la Junta de Andalucía, con unos 152.000 euros.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER Y AYUDAS A CÁRITAS Y COMERCIANTES

Por otra parte, han salido adelante un convenio de colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con una subvención de 50.000 euros, para el desarrollo y ejecución del proyecto 'Fisioterapia-Activación física y nutrición para pacientes oncológicos', correspondiente a este año.

Un convenio con Cáritas Diocesana, con una ayuda de 80.000 euros, para el proyecto 'Casa de Acogida Madre del Redentor: Acogida integral de PSH en la ciudad de Córdoba', "uno de los recursos más importantes para hacer frente, combatir y contribuir a la erradicación del sinhogarismo", que "hoy en día cuenta con una capacidad para 40 personas y no solamente se trata de darle un hogar, sino de humanizar el entorno", ha comentado Bustos.

Y un convenio con la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), con una subvención de unos 45.000 euros, para la ejecución del proyecto 'Promoción y Dinamización del Comercio Ambulante 2026', entre otros puntos, como la aprobación de la programación de eventos y actividades de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que se inaugura a las 22,00 horas del viernes 22 de mayo.