El Ayuntamiento de Córdoba estrena web de la Red de Emprendimiento con "profunda reestructuración"

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, presenta la nueva web de la Red de Emprendimiento de Córdoba ('www.Emprendimientodecordoba.Com'). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha presentado este martes la nueva web de la Red de Emprendimiento de Córdoba ('www.emprendimientodecordoba.com'), que supone una "profunda reestructuración y modernización" de la plataforma digital de referencia para los autónomos y pymes. Han sido más de 900 las personas que han pasado por dicha red en su primer año.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que "esta actualización tecnológica no responde únicamente a un cambio de imagen, se trata de un rediseño integral de toda la estructura de la web que se ha pensado exclusivamente para la mejora en la experiencia de la navegación de sus usuarios".

Así, ha aseverado que quieren que "el acceso a los recursos públicos sea más intuitivo, más rápido y mucho más sencillo para cualquier persona que decida poner en marcha una idea de negocio o consolidar su empresa en la ciudad".

Además, ha resaltado que "con la renovación de esta web, el Imdeec da un salto cualitativo, porque unifica en un solo espacio virtual toda la oferta de servicios gratuitos que se ponen a disposición del tejido productivo", de manera que "a partir de ahora, este portal funciona como una auténtica ventanilla única".

Igualmente, la presidenta ha destacado que "esta plataforma con la web del Imdeec están plenamente conectadas", con el fin de que "los usuarios puedan salir de una u otra con total comodidad y sin perder el hilo de su gestión".