El Ayuntamiento de Córdoba instala dos nuevos dispositivos foto-rojo en la Calle Rafael Rivas para incrementar seguridad

Archivo - Semáforo en rojo. - EDUARDO PARRA - Archivo

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha instalado dos nuevos dispositivos foto-rojo en la Calle Rafael Rivas Gómez, ubicados en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de incrementar la seguridad vial en esta vía. Estos nuevos dispositivos incorporan tecnología radar para la detección automática de excesos de velocidad.

Según ha informado el Consistorio, la actuación responde a una demanda reiterada de los vecinos de la zona, quienes han trasladado al Ayuntamiento su "preocupación por la circulación de vehículos a velocidades inadecuadas y comportamientos de conducción temerarios como carreras ilegales, que generan situaciones de riesgo para peatones y usuarios de la vía". Esta solución se ha adoptado al resultar "ineficaces otras medidas de reducción de velocidad instaladas".

La Calle Rafael Rivas Gómez constituye "un entorno especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad vial, al tratarse de una zona con una elevada presencia de familias con menores", por lo que su finalidad principal es "preventiva y disuasoria, promoviendo una conducción responsable".

Desde el Departamento de Movilidad se recuerda que "la velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial urbana y que el respeto a los límites establecidos resulta fundamental para proteger la seguridad de todos los usuarios de la vía pública". El Ayuntamiento, dentro de sus líneas estratégicas, continúa trabajando en "la implantación de medidas destinadas a construir un entorno urbano más seguro, accesible y amable".