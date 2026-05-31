El Ayuntamiento de Córdoba organiza jornadas sobre prevención y extinción de incendios en monumentos este miércoles

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CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Córdoba; junto con la Fundación Fuego y el Cabildo Catedral, han organizado las jornadas técnicas 'Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba'.

Tal y como ha emitido el Consistorio cordobés en una nota, el encuentro profesional se desarrollará el miércoles, 10 de junio, con el objetivo de abordar la protección del patrimonio histórico y cultural frente a incendios. Tomando como base el episodio sufrido en el monumento cordobés el pasado 8 de agosto, el evento pondrá en valor las estrategias preventivas y operativas que desplegaron los bomberos cordobeses para extinguir el fuego y minimizar su impacto sobre el bien declarado Patrimonio de la Humanidad.

A lo largo de la jornada, expertos en seguridad, restauración y conservación debatirán sobre la complejidad de las intervenciones de los bomberos en estos espacios, la necesidad de equilibrar la rehabilitación artística con nuevas medidas de protección, la implantación de planes de salvaguarda y el uso de tecnologías de vanguardia como la extinción por agua nebulizada, la monitorización de cubiertas o la detección avanzada. Asimismo, se pondrá el foco en la "imprescindible coordinación" entre administraciones, técnicos y servicios de emergencia para preservar estos monumentos.

Al hilo, el programa cubre desde actuaciones de planificación para evitar incendios, consejos de actuación en entornos que suelen concentrar un "gran flujo de viandantes y cronogramas" de trabajo aplicables después de que se produzca un fuego. De este modo, la premisa de la que parte el Speis con este proyecto es la de transmitir el conocimiento generado en una intervención que fue exitosa pero, al mismo tiempo, de máxima complejidad.

En concreto, las jornadas son de carácter abierto y gratuito, aunque para asistir se requiere inscripción previa a través de la página web de la Fundación Fuego. Darán comienzo a las 9,00 horas y se han dividido en dos bloques temáticos. El primero de ellos se centrará en la intervención operativa y la planificación previa de emergencias; y lo desarrollarán la Directora General de Museos de Andalucía, Aurora Villalobos y el jefe de bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz, quien expondrá las buenas prácticas aplicadas durante el siniestro del pasado año.

Asimismo, se analizarán los planes de protección del propio Cabildo Catedral de Córdoba con el canónigo Tomás Pajuelo y se expondrán técnicas de planificación de incendios con la catedrática de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Pilar Ortiz. Actuaciones adecuadas que también pondrán sobre la mesa los exjefes de bomberos del Ayuntamiento de Cuenca y del Consorcio de Málaga, Pablo Muñoz y Antonio Roda, respectivamente.

La segunda mitad del encuentro profundizará en la prevención técnica y la posterior rehabilitación arquitectónica de los espacios afectados. Así, tomarán la palabra el canónigo del Cabildo Catedral, Agustín Moreno; el exjefe de Bomberos del Ayuntamiento de Ávila, Alfredo Delgado; y el arquitecto de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Jesús Ventura. Además, diversas empresas especializadas del sector tecnológico expondrán las últimas innovaciones en sistemas de detección avanzada y mecanismos de extinción.

Las jornadas "Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba", se han concebido como un foro de intercambio de información técnica en el que los asistentes podrán plantear cuestiones breves a los expertos intervinientes.