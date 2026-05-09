El Ayuntamiento de Granada licita la obra de dos rotondas en la Avenida de la Ciencia para aliviar el tráfico

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Granada. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado el proceso de contratación para poner en marcha la remodelación de las intersecciones situadas entre la avenida de la Ciencia, la calle Juncos, la calle Eudoxia Piriz y la calle Doctor Alejandro Otero.

La actuación cuenta con financiación compartida de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento, en el marco de la colaboración entre administraciones para impulsar actuaciones que mejoren la conexión de Granada con su entorno metropolitano, con un presupuesto de 301.239,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Actualmente, este ámbito concentra retenciones frecuentes y maniobras complejas, especialmente en horas punta, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La falta de alternativas para determinados giros, las incorporaciones con escasa visibilidad y el elevado volumen de tráfico --acentuado por la proximidad del Hospital Universitario La Inmaculada-- convierten este cruce en uno de los puntos más problemáticos de la circulación en la ciudad.

Para resolver esta situación, el proyecto contempla la construcción de dos nuevas rotondas en los puntos más "conflictivos": la intersección de Avenida de la Ciencia con calle Juncos y la de Doctor Alejandro Otero con Eudoxia Piriz. Según ha indicado el Consistorio, esta solución permitirá ordenar los movimientos de tráfico, facilitar los giros, evitar cambios de sentido obligados y reducir los tiempos de espera, eliminando además parte de la semaforización actual.

Las nuevas glorietas se han dimensionado para adaptarse al elevado volumen de tráfico de este eje, con plataformas amplias que permitirán absorber mejor la circulación, mejorar la visibilidad en los accesos y facilitar los cambios de sentido de forma más ágil y segura.

La actuación supondrá una reconfiguración completa del espacio público en una superficie de más de 3.400 metros cuadrados. Se renovará la calzada mediante el fresado del pavimento existente y la aplicación de nuevas capas de aglomerado, y se adaptarán los acerados para mejorar la accesibilidad, incorporando pavimento podotáctil en los pasos de peatones.

Asimismo, se actuará sobre la isleta central de la Avenida de la Ciencia, que será modificada y ampliada, y se garantizará la continuidad del carril bici, eliminando las discontinuidades actuales y mejorando su integración en el conjunto del viario.

El proyecto incorpora también nuevos bordillos y pavimentos de adoquín granítico en las glorietas, así como soluciones específicas para mejorar el drenaje mediante bandas de adoquín que favorecen la evacuación de aguas pluviales.

En materia de alumbrado público, se renovará la iluminación con tecnología LED, reforzando la visibilidad en las intersecciones y mejorando la seguridad vial, además de incorporar sistemas que permiten una gestión más eficiente de la red.

La señalización horizontal y vertical será completamente renovada, adaptándose a la nueva configuración de los cruces e incorporando marcas viales, pasos de peatones, señales de prioridad y elementos específicos para el carril bici.