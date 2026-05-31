El Ayuntamiento de Jaén felicita al Real Jaén por su "temporada excepcional" tras ascender a Primera RFEF

Archivo - Imagen del alcalde de Jaén, Julio Millán. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha felicitado al Real Jaén por un ascenso a Primera RFEF marcado por una "temporada excepcional" y ha señalado que Jaén recibirá al club "con emoción y con todo el calor de la afición" a su vuelta a la capital con el que es el segundo ascenso consecutivo.

Tal y como ha escrito el Consistorio jiennense en una nota, el alcalde de Jaén, Julio Millán, en nombre de todo el equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, traslada sus felicitaciones a la directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición y celebra la gran gesta de un equipo y de un club que, "con esfuerzo, trabajo constante y una normalización de la vida deportiva y de su gestión ha conseguido el tan ansiado ascenso aupado además por una afición fiel e inasequible al desaliento". Dos ascensos consecutivos que lo llevan de Tercera a Primera RFEF.

"El Real Jaén ha conseguido ilusionarnos durante una temporada emocionante, con una afición que lo ha seguido para arroparlo, con unos jugadores y un cuadro técnico centrados y tranquilos, una serenidad y convicción generales de que este ascenso era posible", ha señalado Millán.

"El club merece en justicia ese paso adelante en la categoría y ese ha sido finalmente el resultado tras un último partido, ante el Baleares, que no exento de dificultad, se ha jugado con el aliento y la emoción contenidas de todo el equipo y de mucha gente de Jaén. Finalmente, aquí está el ascenso y el Ayuntamiento quiere ofrecer al club el apoyo necesario para celebrarlo con su ciudad", ha agregado el primer edil.

En este sentido, el regidor ha declarado que el Consistorio se pondrá a disposición del club para que, cuando este esté en condiciones para hacerlo, pueda celebrar con su afición en el Ayuntamiento y la Plaza de Santa María como escenario este triunfo.