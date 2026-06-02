El Ayuntamiento de Linares (Jaén) destina 250.000 euros a ayudas a la contratación e incentivos para emprendedores

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JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) llevará al próximo pleno la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas para emprendedores, así como para fomentar la creación de empleo por parte de empresas. La partida estará dotada inicialmente con 250.000 euros.

Con las mismas condiciones que en la edición anterior, el Consistorio contempla incentivos de 1.500 euros para autónomos que se den de alta en la ciudad, así como ayudas de 3.000 y 4.000 euros para la contratación de trabajadores, en función de si la empresa beneficiaria ejerce o no su actividad en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana.

El concejal-delegado de Empleo, Autónomos y Emprendedores, Raúl Caro-Accino, ha destacado que "estas ayudas requieren de al menos un año de actividad, y con ellas se pretende incentivar la creación de empleo en la ciudad".

Para esta convocatoria se van a destinar más de 250.000 euros, pero si se recibieran más solicitudes de las previstas, el Ayuntamiento "trataría de dotar esta partida de una mayor cantidad porque la creación de empleo es uno de los principales objetivos de trabajo para este equipo de Gobierno".