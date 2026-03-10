El Ayuntamiento de Orcera (Jaén) pide "rigor" al PP al hablar del derrumbe del muro de la plaza de toros

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orcera (Jaén) ha pedido "rigor" al PP al hablar del derrumbe del muro de la plaza de toros, al tiempo que ha informado que la gestión de esta incidencia "se ha abordado con la responsabilidad que exige una infraestructura pública de estas características".

Desde el Consistorio se ha informado que técnicos del Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Jaén han visitado ya la plaza de toros y se está a la espera de recibir el informe técnico que "determinará las actuaciones más adecuadas para reparar el tramo afectado".

Asimismo, se indica que la protección del patrimonio local "exige responsabilidad, conocimiento y rigor", por lo que el equipo de gobierno (PSOE) actuará en la plaza de toros "a partir de los dictámenes de técnicos y atendiendo a las recomendaciones" que se les indiquen.

Además de rigor, se pide al PP lealtad institucional ante "una situación sin precedentes" en el municipio. En este punto se ha indicado que durante el pasado mes de febrero se han registrado en Orcera precipitaciones que superan ampliamente la media habitual de los últimos años, ocasionando diversos problemas en el municipio, desde corrimientos de tierras hasta daños en viviendas particulares o el desprendimiento del patio del salón parroquial.

"Apelamos a que dejen de verter acusaciones infundadas que no contribuye a resolver el problema ni a informar con rigor a los vecinos", señala el escrito.