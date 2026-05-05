El Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) califica de "agridulce" la campaña de cítricos con merma de producción de 50%

Celebración de la II Mesa Sectorial de Cítricos en Palma del Río. - AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palma del Río (Córdoba) y concejala de Agricultura, Matilde Esteo, ha señalado este martes que la campaña de cítricos ha arrojado un resultado "agridulce" ya que "aunque los precios han sido razonables no compensan la merma de producción que ha experimentado el sector", que ha cifrado "entre el 40 y el 50% respecto a la campaña anterior".

Según ha informado el Consistorio palmeño en una nota, la regidora ha indicado que se han puesto sobre la mesa los efectos de los recientes episodios de borrascas en el sector citrícola y agrícola del municipio con especial importancia de los daños en explotaciones agrícolas, afecciones en infraestructuras rurales y caminos, las pérdidas de producción y calidad del fruto y las necesidades de actuación y posibles líneas de apoyo institucional.

Así lo ha señalado durante la II Mesa Sectorial de Cítricos que, en Palma del Río, ha reunido durante más de tres horas a todos los agentes del sistema productivo y dónde se ha puesto en valor la importancia de los datos para "ofrecer soluciones eficientes a pie de campo y la regularización ordenada de migrantes, con el fin de suplir la falta de mano de obra".

La alcaldesa ha informado de que desde el Instituto Municipal de Bienestar Social "se han tramitado 200 expedientes de vulnerabilidad en colaboración con una asociación de Lucena que, dos días en semana, ofrece asesoramiento jurídico gratuito".

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, ha resaltado la "dificultad que ha travesado el sector de los cítricos por la coyuntura económica, lastrada por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos", y la climática tras el paso de varias borrascas en enero y febrero. Además, ha hecho un llamamiento para "encontrar una solución a la falta de mano de obra".

Acosta ha remarcado la necesidad de formación en toda la cadena productiva, especialmente de los contingentes, algo en lo que ha coincidido el sindicato UGT que, además, ha reclamado "la emisión de la tarjeta profesional agrícola para que los profesionales del campo adquieran mayor peso y se beneficien de la simplificación administrativa".

Respecto al uso de los datos, José Checa, coordinador del aula de transformación digital de la Universidad de Córdoba (UCO), ha expuesto un espacio de datos federados que, bajo el nombre de 'Citridata', actúa como un punto de encuentro digital que conecta la investigación académica, la tecnología aplicada y la realidad productiva del sector citrícola.

En este sentido, la UCO ha ofrecido soluciones inteligentes y eficientes poniendo a disposición del sector las líneas de investigación que se desarrollan gracias a un grupo operativo.

Esta es la segunda mesa sectorial citrícola que se celebra en Palma del Río y aspira a consolidar este espacio como un instrumento útil para el seguimiento, la coordinación y la definición de actuaciones concretas en el sector agrícola y citrícola de Palma del Río.

Su enfoque práctico, centrado en la evaluación de la campaña, el análisis de los impactos recientes y el seguimiento de las líneas de trabajo iniciadas, permitirá avanzar en la identificación de soluciones compartidas ante los principales retos del sector.

En este contexto, la mesa se configura como una herramienta clave para reforzar la colaboración entre los distintos agentes implicados y avanzar hacia una mayor organización, competitividad y capacidad de respuesta del sector. Asimismo, su reconocimiento en iniciativas como 'Córdoba Verde' refuerza su proyección como modelo de coordinación a escala territorial.

La mesa ha reunido al Ayuntamiento de Palma del Río, la Junta de Andalucía, el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, asociaciones agrarias, Empresas de Empleo Temporal, sindicatos, Universidad de Córdoba, Ifapa y las asociaciones citrícolas Palmanaranja y Palma Ecológica.