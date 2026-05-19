Bellido (PP) subraya su intención de repetir como candidato a alcalde de Córdoba y asegura que "no hay alternativa"

José María Bellido habla con Antonio Repullo. - PP-A

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha subrayado este martes su intención de repetir como candidato a la reelección como regidor para las elecciones municipales de mayo de 2027 y ha asegurado que "no hay alternativa" tras los resultados de los comicios autonómicos del domingo en Andalucía.

En una rueda de prensa, el primer edil se ha mostrado "muy satisfecho" del resultado de las elecciones del 17M que han ganado "con una mayoría muy importante y, sobre todo, con un número de votos muy elevado", de manera que "en el conjunto de Andalucía el PP ha subido en más de 150.000 votos respecto a las últimas elecciones; en la provincia son más de 11.000, y en la ciudad, unos 8.000 votos más".

Así, ha valorado que se sienten "muy respaldados y apoyados", tras haber superado los 82.000 votos en esta convocatoria en la ciudad, después de que "el PP llevaba sin acercarse a esa cifra desde el año 2011, hace 15 años", a lo que ha agregado que llevan ya siete años de gobierno, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento, de modo que el hecho de que "82.000 cordobeses sigan dando el apoyo, la confianza y el voto es para estar muy agradecidos".

Además, Bellido ha comentado que "no se pueden sacar conclusiones" en cuanto a extrapolar los datos para los comicios de 2027, porque son elecciones "distintas", pero "tampoco dejan de parecerse". "Al final los resultados vienen siendo parecidos en los últimos años", de modo "con esos datos, hay una evidencia como es que no hay alternativa", ha aseverado el popular.

En este sentido, ha detallado que en la ciudad "el segundo partido más votado se ha quedado a 28 puntos de distancia, no al doble, a bastante más del doble de los votos que ha sacado el PP", que tiene "un 45% alto de los votos, un 45,8%, y la segunda fuerza política está en un 17%", por lo que "casi se triplica", ha remarcado.

Por tanto, ha subrayado que "no hay alternativa ni a un lado ni a otro" y ha mencionado que con estos datos se podría repetir la mayoría "suficiente" de 15 concejales "para gobernar", de ahí que se haya mostrado "muy agradecido, muy satisfecho y muy animado para el año que queda volver a presentarles a los cordobeses una alternativa, un gobierno y un proyecto de futuro que les siga ilusionando".

LAS ELECCIONES DE 2027

Al hilo, al ser preguntado si repetirá como candidato, ha dicho que si su partido le deja, sí se presentará, si le deja su partido, algo para lo que está "con toda la disposición". Según ha explicado, se ha implicado en estas elecciones autonómicas, pese a "las críticas por parte de los grupos de la oposición", porque "eran importantes para la ciudad y tanto como alcalde, como militante del PP y ciudadano, debía estar ahí".

No obstante, ha precisado que "era una posición honorífica, institucional, de apoyo, y no era un sitio de salida", siendo el penúltimo de la lista. "Ese era mi papel y ahí se limita", ha abundado Bellido, quien ha asegurado que está "centrado totalmente en el Ayuntamiento, que he seguido centrado estos días".

"Salvo que mi partido tome otra decisión, que quisieran cambiar el candidato a la Alcaldía, ellos ya saben que tengo ganas, que quiero y que espero que me nombren candidato", ha manifestado Bellido.