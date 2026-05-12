Bendodo (PP) afea que Yamal ondeara una bandera palestina: "No se debe mezclar el deporte con otras cuestiones"

Lamine Yamal, en un momento de la celebración del título de Liga por parte del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afeado este martes que el jugador del Barça Lamine Yamal ondeara una bandera palestina en el autobús con el que el FC Barcelona celebró ser ya campeón de la Liga 2025/2026.

A preguntas de los periodistas tras denunciar las supuestas mordidas de la trama Cerdán-Koldo-Ábalos en torno a las obras de ampliación del puente del Centenario, Elías Bendodo ha mantenido que "no puedo estar a favor" de este gesto del jugador culé porque "no se debe mezclar el deporte con otras cuestiones".

En esta línea, ha apuntado que "hay muchos aficionados del Barça que no están de acuerdo" con lo que hizo Yamal en el autobús del FC Barcelona. Un gesto que sí ha sido aplaudido desde otras formaciones políticas.

La coportavoz de En Comú Aina Vidal ha confesado el "gran orgullo" que sintió como culé por el gesto del futbolista Lamine Yamal al ondear la bandera de Palestina que le dieron durante el recorrido que hizo el autobús del Barça por Barcelona para celebrar su título de Liga. "Ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso en el ámbito del fútbol, que llevaran por bandera la solidaridad y el amor por un pueblo que está siendo asesinado", ha asegurado.