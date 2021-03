Andalucía lamenta que las comunidades no conozcan todavía cómo va a repartir el Gobierno el fondo de 11.000 millones

JAÉN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha lamentado que las comunidades autónomas no conozcan todavía la forma en la que el Gobierno de España va a llevar a cabo el reparto de los 11.000 millones de euros del fondo creado para ayudas directas a empresas y autónomos.

"Hasta ahora no hemos tenido mucha suerte en el reparto, por no decir otra frase", ha señalado Bravo a los periodistas respondiendo a lo que espera para Andalucía de ese fondo de ayudas que este viernes se aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario.

Bravo, que ha asistido al acto de colocación de la primera piedra del Conservatorio Superior de Música de Jaén, ha indicado que se trata de un reparto "para los españoles y en España participamos todos, comunidades autónomas, entidades locales", entre otros, por lo que "quizá hubiera sido interesante conocer ese reparto que se va a hacer".

Ha añadido que por "filtraciones" ya se ha conocido "alguna cosa" y que incluso que puede ser con cogobernanza. Si es así, al consejero le parece "lógico que participásemos las comunidades autónomas, no que nos tengamos que enterar en el último momento y cuando vayan a la rueda de prensa".

Al margen de esta cuestión, ha incidido en que el fondo es "necesario". "Llevamos mucho tiempos reivindicando las comunidades autónomas esas ayudas directas para las empresas, esa capacidad que lógicamente tiene que hacer el gobierno central".

Ha añadido que en cuanto Andalucía tenga esos recursos "como venimos haciendo desde el primer momento, rápidamente daremos respuesta para que esas ayudas directas lleguen cuanto antes a las empresas, a los emprendedores, a la industria andaluza, al turismo", entre otros sectores que puedan beneficiarse.

No obstante, ha apuntado que la solución a la grave situación generada por la pandemia en las empresas y atónomos no pasa solamente por ayudas directas ya que "también hemos visto la experiencia de otros países con la tributación, bajando el IVA o el no pago si no hay ingresos".

En este punto, Bravo ha señalado que "hay otra serie de medidas también que deberíamos también seguir insistiendo para que el Gobierno las tenga en cuenta" a la hora de mejorar la situación en la que se encuentran las empresas y los autónomos.