Buxadé (Vox) propone la "remigración" de quienes "atentan" contra costumbres españolas a causa del "entrismo islámico"

Imagen del jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinación Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, en una atención a los medios. - VOX

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinación Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, ha definido este domingo el "entrismo islámico" como "una estrategia para subvertir el orden social y politico, acabar con la democracia y quitar nuestras libertades". Asimismo, ha afirmado que desde Vox proponen la "remigración" de todos aquellos que "con su conducta atentan nuestras costumbres".

En una atención a los medios en el barrio sevillano del Polígono Sur, Buxadé ha manifestado que el principal desafío que tiene Vox como formación es "el izquierdismo". "Lo hemos visto en Francia, Italia, Bélgica y ayer en Barcelona con calles incendiadas, ha manifestado el eurodiputado, donde ha reprochado que "el islamo izquierdismo" quiere, a su juicio, "destruir nuestras formas de vida con violencia y con la ruptura de la convivencia entre los españoles y los europeos".

En ese sentido, el jefe de la delegación de Vox en Bruselas ha añadido que "es esa coalición entre el islamismo más radical y la izquierda, lo que ha condenado a las clases medias en España y también en Sevilla".

"No se puede convertir Sevilla en una ciudad donde seis de los quince barrios son los más pobres de España, ni se puede condenar a sus barrios a vivir con supermercados del narco", ha recriminado Buxadé.