Ruiz Boix apela a una movilización masiva del voto socialista para "rescatar la sanidad" frente a los "recortes del PP"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ejerce su derecho al voto. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha realizado un llamamiento enérgico a la "gran movilización" de todo el electorado progresista y de la mayoría social de la provincia en esta jornada electoral, clave para el futuro de Andalucía.

El dirigente socialista ha mostrado su confianza en que se logre una alta participación de la militancia y de los votantes que ya confiaron en el proyecto de Pedro Sánchez en julio de 2023, asegurando que "hoy puede ser una jornada de grandes sorpresas" que desmonte los sondeos cocinados de la derecha, tal y como ha asegurado el partido en una nota de prensa.

"Esperamos que no se cumplan esas encuestas que van direccionadas exclusivamente hacia la desmovilización de la izquierda", ha advertido Ruiz Boix, quien ha animado a los gaditanos y gaditanas a acudir en masa a los colegios electorales para alcanzar o superar las cifras de los comicios generales y rebasar el listón del 70% de participación.

Para el líder provincial, la cita con las urnas es decisiva porque "va a determinar el rumbo de la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda de los próximos cuatro años en nuestra tierra".

Ruiz Boix ha puesto en valor el "esfuerzo titánico" realizado por toda la organización provincial del PSOE de Cádiz, que durante los 15 días de campaña y las semanas previas de precampaña ha recorrido "todos los rincones, las cinco comarcas y los 45 municipios de la provincia" con presencia activa a pie de calle.

A través de campañas "puerta a puerta", los socialistas han trasladado de primera mano el proyecto del PSOE de Andalucía, la única alternativa real para revertir el retroceso social que vive la comunidad autónoma.

El secretario general ha situado la recuperación de la calidad de la sanidad pública como la prioridad absoluta del proyecto socialista.

"Nos comprometemos a minorar de forma considerable las insoportables listas de espera y garantizar por ley el acceso al médico de cabecera en un máximo de 48 horas", ha defendido, señalando este compromiso como una medida vital para salvaguardar el acceso universal y público al sistema sanitario frente al desvío de fondos a la privada que practica el Ejecutivo del PP.

De igual modo, Ruiz Boix ha afeado "la deriva elitista" del Partido Popular en el ámbito educativo.

El responsable socialista ha afeado que las familias andaluzas de clase obrera vean cómo los jóvenes con mayor sacrificio y esfuerzo se topan con barreras para acceder a la educación pública, a la Formación Profesional y a la Universidad, mientras el Gobierno "favorece y corta la cinta a cinco nuevas universidades privadas" donde el acceso no se basa en el mérito, sino en el poder adquisitivo.

El dirigente del PSOE gaditano ha denunciado también el "drama social" y el abandono institucional que sufren los mayores y las personas dependientes en la provincia.

"Es inadmisible que quienes tanto han trabajado durante los últimos 40 o 50 años para construir la Andalucía democrática de la que hoy disfrutamos, se encuentren con listas de espera que superan los 600 días cuando intentan acceder a un derecho tan básico como el de la Ley de Dependencia", ha censurado con dureza.

Finalmente, Ruiz Boix ha subrayado que el acceso a la vivienda digna debe convertirse en la gran asignatura pendiente que asuma de inmediato el nuevo Gobierno andaluz, un reto que el actual Ejecutivo del PP ha ignorado de manera sistemática.

"Hay motivos de sobra para el cambio. El voto socialista es el único capaz de blindar el estado del bienestar y garantizar que Andalucía no siga retrocediendo", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista al parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, ha votado en su pueblo natal Medina Sidonia.

Allí, Cornejo ha manifestado que "hoy es un día alegre y bonito para todos los demócratas, donde el pueblo andaluz y gaditano va a elegir libremente quien los representa en el parlamento y quien los gobierna, sin que nadie les escriba su presente y futuro, serán ellos mismos".

Ha querido agradecer a todas y todos los interventores, apoderados y a la militancia del PSOE en la provincia de Cádiz por su trabajo y compromiso, destacando que "son el alma de nuestro partido".

