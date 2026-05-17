Repullo (PP-A) señala la "normalidad" de la jornada electoral y valora el 17M como "una celebración de la democracia"

El director de campaña del PP de Andalucía y candidato número uno por el PP de Córdoba, Antonio Repullo. - PP DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y candidato número uno por el PP de Córdoba, Antonio Repullo, ha valorado este domingo la jornada electoral como "una celebración de la democracia" que se está desarrollando "con absoluta normalidad" en toda la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía.

Según ha recogido la formación en una nota, tras visitar distintos colegios electorales y ejercer su derecho al voto en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Repullo ha destacado el ambiente de "tranquilidad, participación y compromiso cívico" que se vive durante toda la jornada. "Hoy es un día importante para Córdoba y para Andalucía. Un día para participar con libertad, serenidad y responsabilidad", ha señalado.

El dirigente 'popular' ha querido agradecer expresamente el trabajo de todas las personas que están haciendo posible el correcto desarrollo de la jornada electoral, entre ellos los miembros de las mesas, interventores, apoderados, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los profesionales de los medios de comunicación.

Asimismo, Repullo ha realizado un llamamiento a la participación, insistiendo en que "todos los votos son útiles" y en que la voz de los cordobeses y andaluces "es fundamental para seguir avanzando, transformando y construyendo el futuro de nuestra tierra".

"Hoy decidimos en quién depositamos nuestra confianza para los próximos años. Andalucía se juega seguir siendo una tierra competitiva, líder y orgullosa de lo que entre todos hemos construido", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que Andalucía y Córdoba "merecen seguir avanzando", apelando al sentimiento de orgullo y pertenencia de los andaluces hacia una comunidad "que todavía tiene mucho por hacer y mucho por conseguir".

Finalmente, Antonio Repullo ha reiterado que esta jornada electoral representa "la fiesta de la democracia", animando a todos los ciudadanos a acudir a las urnas "con ilusión, confianza y responsabilidad" para seguir construyendo "la Córdoba y la Andalucía del futuro".

