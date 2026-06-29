El Cabildo abrirá por la noche siete iglesias fernandinas de Córdoba durante el verano para fomentar el turismo

Archivo - Iglesia de San Andrés. - CABILDO CATEDRAL CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba abrirá en horario nocturno siete iglesias de la Ruta de las Iglesias Fernandinas durante los meses de julio y agosto, a partir del próximo jueves, sumándose así a la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba para abrir los museos municipales durante las noches de jueves a sábado, "con el objetivo de fomentar el turismo en los meses de temporada estival".

De esta forma, según ha informado la institución capitular en una nota, las iglesias que forman parte de la Ruta Fernandina podrán visitarse los jueves, viernes y sábados en horario de 21,00 a 00,00 horas, "una franja que permite adaptar la oferta cultural y patrimonial de la ciudad a las condiciones climáticas del verano cordobés y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia más cómoda durante las horas de menor calor".

Los templos que abrirán durante el verano serán los de Santa Marina, San Lorenzo, la iglesia del Juramento de San Rafael, San Francisco, San Basilio, San Pedro y San Andrés.

El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que esta decisión "responde a la voluntad permanente del Cabildo de colaborar con la ciudad y de poner a su disposición los recursos patrimoniales que gestiona para enriquecer la oferta cultural y turística de Córdoba".

Nieva ha señalado que "la apertura nocturna de las iglesias fernandinas durante los meses de verano permite reforzar la actividad turística en una época tradicionalmente más difícil para la ciudad, al tiempo que ofrece una alternativa atractiva, cercana y de enorme valor histórico y espiritual para quienes nos visitan y para los propios cordobeses".

Esta apertura nocturna supondrá una adaptación del horario habitual de la Ruta de las Iglesias Fernandinas durante los meses de julio y agosto. De este modo, los templos abrirán de lunes a miércoles en horario de mañana, de 9,00 a 15,00 horas; los jueves y viernes contarán con una jornada partida, de 10,00 a 13,00 horas y de 21,00 a 00,00 horas, y los sábados la apertura se realizará exclusivamente en horario nocturno, de 21,00 a 00,00 horas.

Con esta reorganización, el Cabildo adapta la visita a las franjas más favorables del verano cordobés y evita las horas centrales de mayor calor, manteniendo al mismo tiempo una oferta cultural y patrimonial estable durante la temporada estival.

La Ruta de las Iglesias Fernandinas constituye "una de las grandes apuestas" impulsadas por el Cabildo en los últimos años "para ampliar la oferta turística de Córdoba más allá del entorno inmediato de la Mezquita-Catedral". Este proyecto "permite descubrir un conjunto de templos de enorme valor histórico, artístico y religioso, al tiempo que contribuye a ampliar el radio de acción de las visitas y a favorecer la actividad económica y social de barrios más alejados del principal eje monumental de la ciudad".

En este sentido, el Cabildo entiende esta apertura extraordinaria como una nueva muestra de su "compromiso con Córdoba y con la mejora permanente de la experiencia turística". La institución mantiene así su apuesta por "ofrecer a la ciudad la mejor oferta posible" y por poner sus recursos patrimoniales al servicio de una "estrategia compartida de promoción cultural, turística y económica".

"La Ruta Fernandina nos permite mostrar otra Córdoba, una Córdoba de barrios, de historia viva, de patrimonio religioso y de identidad. Queremos que quienes nos visitan descubran también ese patrimonio y que esa actividad contribuya a generar vida y oportunidades en otros puntos de la ciudad", ha subrayado Joaquín Alberto Nieva.

La iniciativa se enmarca en la colaboración institucional entre el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento de Córdoba "para el desarrollo de actividades culturales conjuntas y para la consolidación de una oferta turística adaptada a las características de la temporada estival". Con esta medida, "Córdoba refuerza su propuesta como destino patrimonial también durante la noche, aprovechando las franjas horarias más favorables y ofreciendo nuevas posibilidades de visita durante los meses de julio y agosto".