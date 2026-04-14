El Cabildo Catedral de Córdoba programa un nuevo ciclo de primavera de la Orquesta y Coro de la Catedral

Las piezas de José Manuel González Gaitán y Arteaga volverán a sonar en Córdoba tres siglos después de su creación. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha programado entre abril y junio un "ambicioso" ciclo musical de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral. Como es tradicional, y bajo patrocinio del Cabildo Catedral, este evento recorrerá seis siglos de música sagrada, consolidando a la agrupación como "referente de la música sacra en Andalucía".

En concreto, el programa propone un viaje musicológico que abarca desde la polifonía del Renacimiento hasta el minimalismo contemporáneo, pasando por el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. Así, sonarán obras de figuras universales como Victoria, Vivaldi, Bach, Händel y Mozart, según ha indicado la institución capitular en una nota.

Además, el ciclo servirá para destacar el "importante hito" de la recuperación histórica de la obra de José Manuel González Gaitán y Arteaga, maestro de capilla de la Catedral en el siglo XVIII, cuyas piezas volverán a sonar en Córdoba tres siglos después de su creación.

De este modo, las iglesias fernandinas no solo servirán de escenario, sino que actuarán como "verdaderos instrumentos acústicos". Asimismo, cada programa se ha diseñado específicamente "para dialogar con la sonoridad y la historia de cada templo", todo ello bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, quien ha impulsado "la calidad, la coherencia dramática y la proyección" de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral.

De este modo, cada uno de los trece conciertos ha sido construido como una unidad dramática autónoma, con un título que define el eje temático y espiritual del concierto. Así, los programas no son acumulaciones de obras, sino "itinerarios de escucha cuidadosamente ordenados según principios de afinidad tonal, retórica afectiva y progresión emocional".

Así, el ciclo dará comienzo este próximo 17 abril en la parroquia de Santiago con 'Vía Pulchritudinis', música para cuerdas y voz, seguido al día siguiente por el concierto de la iglesia de San Lorenzo con 'Preferisco il Paradiso', monográfico de Marco Frisina. El ciclo continuará el 24 de abril en el Carmen de Puerta Nueva, con 'Locus Iste', cinco siglos de polifonía sagrada, en tanto que al día siguiente en San Agustín será el turno de 'Rex Gloriae', para grandes coros y arias del Mesías de Händel.

Durante el mes de mayo los conciertos se centrarán el San Basilio, el 1 de mayo, con 'Cor Contritum', música para el corazón contrito; el 2 mayo en el Juramento de San Rafael, con 'Las dos almas de Mozart: de lo sombrío a lo celestial'; y el 9 de mayo sonará en la Mezquita Catedral la obra 'Dios en la Ópera', segunda parte de las arias sacras correspondiente al repertorio operístico que se representó el 20 de marzo de la mano de la Fundación Operística de Navarra.

Asimismo, el mes de mayo continuará el día 15 en Santa Marina con 'In Aere', música para viento metal del Renacimiento al Barroco y el 16 en San Francisco, con 'Laudate', música para orquesta, coro y órgano.

El ciclo continuará en San Pedro, el día 5 de junio con 'Fac ut Ardeat', sobre el dolor y la contemplación, el día 6 en San Andrés, con 'Splendori del Barocco', Europa y Córdoba en el siglo XVIII y el día 26 en San Pablo, con 'In Excelsis', 'Magnificat' y 'Gloria' de Vivaldi', cerrándose el ciclo con el concierto de clausura, que tendrá lugar el 27 junio en el Patio de los Naranjos.

En suma, todos los conciertos, que darán comienzo a las 21,15 horas salvo el de la Mezquita-Catedral del 9 de mayo, que será a las 20,30 horas, cuentan con entrada libre hasta completar aforo, reforzando así su "vocación abierta y divulgativa", y consolidando a la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba "como un referente cultural y musical en la vida de la ciudad".