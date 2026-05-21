El Cabril, en Córdoba, está ocupado al 85% e iniciará en 2027 la construcción de la nueva Plataforma Sureste

La directora de El Cabril, Eva Noguero. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del centro de almacenamiento de El Cabril, Eva Noguero, ha presentado este jueves en Córdoba los datos operativos de la instalación del pasado 2025 y ha anunciado también el previsto inicio de la construcción en 2027 de las 12 primeras celdas de la nueva Plataforma Sureste, que estarán en explotación en 2031 y que, al estar El Cabril casi al 85% de ocupación en cuanto a residuos de media y baja actividad, serán necesarias para seguir acogiendo los residuos de este tipo procedentes del desmatelamiento de centrales nucleares.

En rueda de prensa, la directora de El Cabril, instalación que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), ha destacado que, durante 2025, el centro de almacenamiento recibió un total de 2.442 metros cúbicos de residuos radiactivos, que llegaron al centro de almacenamiento en 280 expediciones, en un año, según ha subrayado, "marcado por la normalidad y la seguridad en la gestión y la preparación de la instalación para sus proyectos de futuro", cumpliendo lo establecido en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos.

Tal y como ha explicado Eva Noguero, de los 2.442 metros cúbicos de residuos radiactivos que se recibieron en el centro de almacenamiento de El Cabril el año pasado, 2.384 procedían de instalaciones nucleares y 58 de instalaciones radiactivas e instalaciones no reglamentarias. Estos materiales llegaron al centro de almacenamiento en 280 expediciones, de las que 234 procedían de instalaciones nucleares y 46 de instalaciones radiactivas e instalaciones no reglamentarias.

Respecto a la clasificación por tipo de residuo, el 86% (2.102 metros cúbicos) de los residuos recibidos en 2025 fueron de muy baja actividad (RBBA) y el 14% restante (340 metros cúbicos) residuos de baja y media actividad (RBMA). Al finalizar el año, las plataformas de almacenamiento para RBMA se encontraban al 84,87% de su capacidad. Por lo que respecta a la instalación complementaria para RBBA, donde hay construidas dos celdas de almacenamiento de las cuatro autorizadas, su grado de ocupación alcanzaba a esa fecha el 39,28% y 28,97% respectivamente.

NUEVA PLATAFORMA Y CELDA 31

La directora del centro de almacenamiento se ha referido a los próximos hitos de la instalación, como la construcción de la Plataforma Sureste para residuos de baja y media actividad y la de una nueva celda para residuos de muy baja actividad, la denominada celda 31. Ambos proyectos, según ha manifestado, permitirán que "Enresa siga prestando su servicio público esencial con plenas garantías".

Respecto a la Plataforma Sureste, Noguero ha recordado que las nuevas celdas ya cuentan con todos los permisos necesarios para su construcción, en concreto con la declaración de impacto ambiental, el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en la actualidad "los trabajos se centran en la adaptación del proyecto a las condiciones establecidas por dichos organismos, por lo que se prevé que las obras puedan comenzar en 2027, para poder empezar su explotación en 2031".

Este proyecto, según ha indicado, es "un objetivo prioritario para Enresa", según figura en su Plan de Actuación 2026-2028. Por otro lado, Eva Noguero ha señalado que Enresa ya cuenta con la apreciación favorable del CSN para poder iniciar, también en 2027, la construcción de la celda 31, la tercera de las cuatro autorizadas para almacenar residuos de muy baja actividad.

DESMANTELAMIENTO DE GAROÑA

En relación con la prevista llegada a El Cabril de residuos radiactivos de media y baja actividad, procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el municipio homónimo de Burgos, Eva Noguero ha recordado que su desmantelamiento "está programado en dos fases, y ahora mismo estamos inmersos en la primera fase", en la que "el principal trabajo es la evacuación del combustible gastado de las piscinas, su introducción en contenedores" y su conservación "en un almacén temporal que tiene la central". Estos residuos, de alta actividad, según ha recordado, no irán a El Cabril.

También está prevista, en la mencionada primera fase, "la modificación del edificio de turbinas, que va a ser usado en el desmantelamiento". En cualquier caso, según ha subrayado, los únicos residuos que se han recibido en El Cabril procedentes de la central de Garoña son "residuos de operación", de media y baja actividad, "como se vienen recibiendo desde 1992", pero "residuos propios de desmantelamiento aún no han venido", si bien "es probable que en lo que queda de años empiecen a llegar algunos, precisamente de los trabajos realizados en ese edificio que hay que desmantelar".

CONTROL, VISITAS Y TRABAJO

La directora del centro de almacenamiento de El Cabril he explicado también que durante 2025 en El Cabril y su entorno se tomaron 1.064 muestras de agua, aire, suelo, fauna y vegetación, dentro del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, que fueron analizadas en laboratorios independientes y que certificaron, un año más, que "la actividad de la instalación no ha modificado las condiciones radiológicas del entorno".

Noguero, por otro lado, ha precisado que El Cabril recibió el pasado año un total de 3.190 visitantes, "que conocieron de primera mano los procesos de gestión de residuos radiactivos que se desarrollan, evidenciando el compromiso de Enresa con la transparencia y la información".

Además, Eva Noguero ha destacado el "compromiso" de la empresa pública con "el desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno" de la instalación. En este sentido, ha destacado que, durante 2025, "Enresa aportó a la zona más cuatro millones de euros, de los cuales algo más de 3.670.000 euros correspondieron a asignaciones directas a los municipios y más de 657.000 euros a la cofinanciación de proyectos de desarrollo presentados por los diferentes ayuntamientos.

El Cabril, ha recordado, es una instalación clave para Enresa y para la gestión de los residuos radiactivos en España, y ha detallado que en la actualidad trabajan 121 empleados, dentro de los 413 que tiene la empresa pública, a los que hay que sumar en torno a 75 trabajadores de distintas contratas, que también ejercen su actividad para el centro de almacenamiento.