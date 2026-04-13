CaixaBank Wealth Management incrementó en 2025 un 19% sus activos bajo gestión en Andalucía

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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management, el área de banca privada de CaixaBank, ha cerrado el ejercicio 2025 en Andalucía con crecimientos en sus principales magnitudes, "gracias a la fuerte actividad comercial y a su decidida apuesta por el asesoramiento independiente y la innovación de productos y servicios en el ámbito de la gestión patrimonial". A cierre de 2025, CaixaBank Wealth Management cuenta con 14.500 millones de euros bajo gestión en Andalucía, lo que supone un crecimiento del 19% respecto a 2024.

Según ha detallado CaixaBank en una nota, en el año, también se ha incrementado el número de clientes hasta llegar a 13.951 clientes, un 10% más que el año anterior. CaixaBank cuenta con "la mayor red comercial del sector financiero en España", a la que se suman, en Andalucía, diez centros específicos de Wealth Management y un centro exclusivo Global Wealth.

La entidad, además, ha seguido reforzando el equipo que, a cierre de 2025, en Andalucía está conformado por 95 gestores. Para la directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, "2025 ha sido un año de crecimiento para la división, que se ha visto beneficiada por la apuesta del grupo por el mejor asesoramiento y la tecnología más avanzada, que permite adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes".

De esta manera, "con el nuevo CaixaBank Wealth Management nos consolidamos en la vanguardia del sector de gestión patrimonial en España", ha expueto.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA

En 2025, CaixaBank Wealth Management ha seguido impulsando su apuesta por la innovación a través de las tecnologías más avanzadas. Tras el lanzamiento de la plataforma GPS en 2024 y su despliegue en 2025 en toda la red comercial, la entidad ha creado el servicio Advisory GPS, que combina la agilidad en la construcción de carteras con la máxima personalización en el asesoramiento.

En solo un año desde su lanzamiento, Advisory GPS cuenta con más de 2.500 clientes y un saldo de más de 700 millones de euros, de los que un tercio es dinero nuevo procedente de otras entidades, lo que demuestra el éxito de la estrategia para una mayor diferenciación frente a la competencia en el mercado en España.

Asimismo, en el último ejercicio, el área de CaixaBank Banca Privada evolucionó a CaixaBank Wealth Management (WM), una nueva nomenclatura que busca poner en valor su visión transversal y su posicionamiento como entidad pionera e innovadora en productos y servicios. El nuevo término, CaixaBank Wealth Management, refleja la "visión estratégica" de la entidad de ofrecer un servicio de alcance más amplio que el tradicional de banca privada, englobando todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios de CaixaBank.

Igualmente, la entidad se posiciona en un entorno en plena transformación, volátil, con tecnologías emergentes, nuevos actores y cambios en las necesidades de los clientes, que demandan soluciones más sofisticadas y una planificación integral.

NUEVOS SERVICIOS PARA EL SEGMENTO UHWM

En esta evolución, ya en 2026, CaixaBank Wealth Management ha lanzado Family Governance, un nuevo servicio de asesoría integral en gobernanza familiar para familias empresarias. La nueva propuesta de valor evoluciona el servicio Global Wealth de la entidad, focalizado en clientes de altos patrimonios, hacia un servicio de asesoramiento holístico, con gestión integral e individualizada y una completa cartera de servicios.

De esta manera, CaixaBank Wealth Management pretende convertirse en referente nacional en asesoramiento a familias empresarias, gobierno corporativo y preparación de la siguiente generación. Así, 25 clientes han asistido ya a los cursos de formación de las nuevas generaciones impartido por el IE, con colaboración con CaixaBank.

Por otra parte, CaixaBank ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la 'Mejor Banca Privada en España' (Spain's Best Private Bank) en los 'Global Private Banking Awards' de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Wealth Management ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en ocho ocasiones en los últimos doce años.

Además, ha sido premiada como la 'Mejor Banca Privada en España en Gestión Discrecional de Carteras 2026'. La apuesta por la innovación de CaixaBank Wealth Management también ha obtenido reconocimientos internacionales. Las revistas PWM/The Banker (Grupo Financial Times) le concedieron el premio a 'Mejor Entidad de Banca Privada en Innovación en Europa' en los Global Private Banking Awards 2025; y el de 'Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa' en los premios Wealth Tech 2025.