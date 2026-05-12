Caja Rural de Jaén se incorpora a la Confederación de Empresarios de Córdoba

Fernando Planelles y Antonio Díaz, tras la firma del convenio. - CECO

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y el director general de Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, han suscrito el convenio de colaboración mediante el cual la entidad financiera se ha incorporado como miembro asociado a CECO.

Según ha informado la patronal cordobesa en una nota, ambos responsables han valorado la necesidad de "impulsar sinergias y profundizar en la colaboración empresarial para contribuir al desarrollo equilibrado y sostenible de los distintos territorios y especialmente el entorno rural".

Caja Rural de Jaén es una entidad de crédito fundada en el año 1957. Es miembro de la Asociación de Española de Cajas Rurales, conformando el Grupo Caja Rural junto a otras 29 entidades. Su ubicación inicial se localizaba en la provincia de Jaén aunque, en la actualidad, sus más de 160 sucursales se despliegan en las provincias de Jaén, Córdoba, Madrid, Sevilla y Barcelona.