El Campeonato de España Universitario de Tenis de Mesa reunirá en la UJA a más de un centenar de participantes

Pabellón de Deportes, donde se va a celebrar el campeonato de tenis de mesa. - UJA

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Deportivo de la Universidad de Jaén acoge estos martes y miércoles el Campeonato de España Universitario (CEU) 2026 de Tenis de Mesa, donde se darán cita más de 100 participantes de 28 universidades.

De este modo, durante dos jornadas, la UJA recibirá a la élite del deporte universitario en una cita que, además de por el volumen de participación, destaca por su nivel técnico, según ha informado la institución académica.

La competición se desarrolla en dos días. Este martes, se disputa íntegramente la competición por equipos en ambas categorías (masculina y femenina), que se divide en una primera fase de grupos y en una fase final eliminatoria. Cada enfrentamiento consta de cinco encuentros entre los miembros de estos equipos.

El miércoles por la mañana tendrá lugar la competición individual masculina, que servirá como broche de oro para clausurar el campeonato y decidir quiénes son los mejores palistas universitarios nacionales este año. Será en esa jornada cuando se entreguen las medallas y trofeos de todas las competiciones.

El nivel de este CEU 2026 está garantizado gracias a la participación de figuras de renombre nacional. En el cuadro masculino, sobresalen nombres como Miguel Chamorro y Hugo Herrero (UNED), así como el potente trío de la UCAM formado por Miguel Ángel Vílchez, Martín Reche y Marc Gutiérrez.

En la categoría femenina, la competición promete ser igualmente reñida con la presencia de jugadoras de la talla de Carmen Lozano, Daniela Ortega y Ángela Rodríguez, todas ellas representando a la UCAM y situadas en la vanguardia del tenis de mesa actual.

Este campeonato es el segundo de los tres grandes eventos que la Universidad de Jaén organiza este año dentro de los CEU 2026. Tras el éxito del Campo a Través celebrado en marzo, el tenis de mesa sirve como preludio del Campeonato de Atletismo en Pista, previsto los días 9 y 10 de mayo en las instalaciones de La Salobreja.

La organización de estos eventos cuenta con la estrecha colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial y el Club Atletismo Unicaja, cuyo apoyo es fundamental para consolidar a la provincia como un referente en la gestión de competiciones deportivas de alto nivel.