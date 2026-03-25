Campiña Sur de Córdoba desarrolla un programa integral de impulso a huertos comunitarios y escolares en la comarca

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (centro), en la presentación de la iniciativa. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha puesto en marcha la actividad 'Acondicionamiento e Impulso de Huertos Comunitarios y Escolares' con el objetivo de fomentar el uso educativo, social y ambiental de espacios verdes productivos en toda la comarca.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, la presentación, celebrada en el CEIP Carmen Romero de Aguilar de la Frontera, ha contado con la asistencia del presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar, Francisca Herrador; la jefa de estudios del centro, María Isabel Aguilar, y el técnico de la Asociación Mesto Javier Poyato.

Ruz ha destacado la importancia de estas iniciativas señalando que con este programa se acerca "la sostenibilidad a la ciudadanía de manera práctica y participativa, porque los huertos escolares y comunitarios no solo enseñan cómo crecen los alimentos", sino que "son aulas al aire libre donde se fomentan valores como el respeto al medio ambiente, el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida".

El presidente ha explicado, también, que se va a llevar esta iniciativa "a todos los municipios de la comarca adaptándonos a sus necesidades ya que, en algunos casos se van a crear nuevas instalaciones y, en otros, se van a mejorar huertos ya existentes con formación, asesoramiento técnico y dotación de materiales", todo ello en el afán de que "cada municipio cuente, al menos, con un espacio de estas características, abierto a centros educativos, asociaciones y ciudadanía en general".

Entre las actuaciones que se van a desarrollar en la comarca destacan la puesta en marcha de un huerto escolar en Moriles; el acondicionamiento del huerto escolar del CEIP Carmen Romero en Aguilar de la Frontera; la intervención en varios centros educativos de Montilla; el impulso de un huerto social en Montemayor; el acondicionamiento de un huerto social en La Rambla; la creación de un huerto urbano en San Sebastián de los Ballesteros y la adecuación de terreno municipal destinado a huerto en Monturque.

A todo ello se suman la dinamización de huertos comunitarios existentes en Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán y Puente Genil mediante formación específica, asesoramiento técnico y dotación de materiales.

Miguel Ruz ha resaltado, además, la participación ciudadana como "elemento clave del proyecto", señalando que "estas acciones permiten la transmisión de conocimientos y fomentan la creación de redes de colaboración entre centros educativos, asociaciones y vecinos, consolidando los huertos escolares y comunitarios como recursos estratégicos para impulsar educación ambiental, hábitos de vida saludables, participación ciudadana y cohesión social en toda la comarca".

En este sentido, Ruz ha expresado que "en un mundo cada vez más acelerado, volver a la tierra es volver a lo esencial y estos huertos no solo producen alimentos, producen conciencia, comunidad y futuro, reforzando el compromiso de la mancomunidad con un territorio más sostenible, inclusivo y educador, donde los espacios verdes se convierten en aulas vivas abiertas a toda la población".

Además, ha expresado su agradecimiento al Centro Agropecuario Provincial de la Delegación de Agricultura de la Diputación de Córdoba, a la que se le han solicitado las diferentes especies hortícolas, "por su colaboración en la iniciativa, que va a ser fundamental para poder contar con una variedad de cultivos de calidad que permitirá a los centros educativos y a la ciudadanía trabajar de manera práctica y formativa en el desarrollo de los huertos escolares y comunitarios".

El programa formativo, que se va a desarrollar por la Asociación Mesto, va a incluir talleres de iniciación a huertos escolares y comunitarios, técnicas de compostaje, manejo de plagas, uso de plantas aromáticas y labores de plantación y siembra, trabajando especies como lavanda, romero, salvia, orégano y tomillo; albahaca, tagete, caléndula, cosmos, cresta de gallo y amaranto; lechugas, tomates, calabacines, pimientos, berenjenas y pepinos; y semillas de rabanitos, rúcula, habas, guisantes, cilantro, perejil, amaranto y calabaza cacahuete.