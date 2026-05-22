Campiña Sur de Córdoba y Ruta del Vino Montila-Moriles presentan Rutas Ecogastronómicas para promocionar el territorio

Presentación de las Rutas Ecogastronómicas de la Campiña Sur. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTILLA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles han presentado este viernes en la Cooperativa La Unión, de Montilla (Córdoba), las nuevas Rutas Ecogastronómicas, una propuesta concebida como experiencia de sensibilización y promoción del producto local y compuestas por cinco itinerarios temáticos que recorrerán distintos municipios de la comarca para mostrar la riqueza patrimonial, gastronómica y cultural de la Campiña Sur, enmarcada en el Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota, el presidente accidental, Jorge Jiménez, que ha estado acompañado por el presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Llamas, así como por alcaldes de la comarca y representantes del sector turístico y agroalimentario de la comarca, ha destacado que "estas rutas ponen en valor la identidad a de la Campiña Sur".

Igualmente, se pone de relieve "la capacidad de los municipios para generar desarrollo sostenible a través de sus oficios, sus productos y su patrimonio porque no solo ofrecen experiencias turísticas, sino que crean activos permanentes para la comarca, con itinerarios formalizados".

Jiménez ha subrayado, además, la importancia de la colaboración entre entidades para impulsar iniciativas de carácter comarcal, indicando que "la Campiña Sur es un territorio vivo, con saberes que se transmiten de generación en generación, y estas rutas permiten que la ciudadanía los conozca de primera mano y la cooperación con la Ruta del Vino Montilla-Moriles permite integrar patrimonio, gastronomía, turismo y sostenibilidad en una propuesta coherente y con vocación de permanencia".

Igualmente, con las rutas se pone en valor "el patrimonio agroalimentario y cultural, fortalecer la economía de proximidad, impulsar un turismo sostenible y reforzar la identidad de nuestros municipios a través del paisaje, la cultura y el producto local", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Llamas, ha puesto el acento en la trayectoria de colaboración existente entre ambas entidades y ha manifestado que este programa es fruto de la relación de trabajo conjunto que desde hace años se mantiene con la mancomunidad "en torno a la promoción del territorio, el turismo gastronómico y el desarrollo rural", y cuando se unen esfuerzos, "el territorio gana".

Llamas ha explicado que "la Ruta del Vino aporta su experiencia en la gestión turística y en el diseño de experiencias enoturísticas y gastronómicas, así como una red consolidada de colaboración con empresas, productores, administraciones y agentes locales".

La primera de estas experiencias, la Ruta de los 'Oficios y Sabores Vivos', se celebra este mismo viernes con visitas a la Tonelería del Sur-Casknolia y Cooperativa La Unión, en Montilla; La Abuela Carmen, en Montalbán, y la Alfarería Álvaro Montaño, en La Rambla.

El resto de itinerarios se desarrollará durante las próximas semanas, con otras cuatro rutas temáticas que recorrerán el resto de municipios de la comarca y basadas en 'Oleoturismo y Patrimonio', visitando La Guijarrosa, San Sebastian de los Ballesteros y Santaella, y 'Rincones y Sabores Artesanales', que incluye los municipios de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez y Montemayor.

A ellas se suman 'Herencia Romana y Delicias Singulares', que transcurrirá por Aguilar de la Frontera, Monturque y Puente Genil, y 'Los Paisajes del Vino', con visitas a Aguilar de la Frontera, Montilla y Moriles. Todas las rutas incluyen visitas guiadas a bodegas, almazaras, cooperativas, obradores, explotaciones agroalimentarias y recursos patrimoniales.