Canal Sur cierra mayo como la cadena pública más vista de Andalucía con un 9,5% de share

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SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha destacado este lunes que Canal Sur Televisión ha cerrado el mes de mayo de 2026 siendo la televisión pública más vista de la comunidad autónoma, con un 9,5% de share que también la convierten en la tercera cadena con más espectadores de Andalucía, por detrás de Antena 3 y Telecinco.

Según ha indicado RTVA en una nota, Canal Sur es la tercera cadena autonómica en cuota de pantalla y ha agradecido la confianza de los espectadores en una oferta basada en "la cercanía, la información de servicio público, el entretenimiento y la identidad andaluza".

La compañía ha destacado "la fortaleza de sus informativos y el éxito de su programación de tarde y del fin de semana". En esta línea, 'Noticias 1' ha contado con una audiencia media que supera los 140.000 espectadores, logrando que más de 260.000 personas se incorporen en algún momento a lo largo de su emisión de promedio diario.

Por su parte, 'Noticias2' se ha consolidado un 11,4% de share en el mes de mayo, con 290.000 usuarios de promedio diario. Mientras que la edición 'prime-time' de los 'Informativos Provinciales' han alcanzado una cuota de pantalla del 10,7% y 192.000 espectadores. Asimismo, la desconexión de sobremesa mantiene su alta fidelidad con una media de 158.000 espectadores.

En clave informativa, la programación ha estado marcada por la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Canal Sur ha destacado que las cinco entrevistas de los candidatos de los principales partidos políticos, promedió una cuota de pantalla del 8,8% y una media de 183.000 espectadores

Asimismo, la retransmisión de los debates provinciales cosechó 105.000 espectadores de media y 458.000 de acumulada. Por su parte, el debate celebrado en RTVA el pasado 11 de mayo, aglutinó una audiencia media de 522.000 ciudadanos y fue sintonizado por 1.398.000 personas en Andalucía lo que representa el 16,6% de la población residente "con más de 4 años consiguiendo liderar su franja de emisión con un 11,1% de share".

El especial 'Andalucía decide' lideró con un 20,5% de cuota, una media de 476.000 y una acumulada de 2.000.000 de personas que lo vieron en algún momento. Un dato, que según RTVA, contribuyó a que Canal Sur Televisión "liderase el día tanto en Andalucía como entre las autonómicas con un 12,8%".

BUENOS DATOS DE LA PROGRAMACIÓN DIARIA

En paralelo, RTVA ha destacado la audiencia de los programas que conforman la parrilla diaria de Canal Sur poniendo el foco en la apuesta por "la actualidad en directo y el debate riguroso durante las mañanas". En este sentido, 'Hoy en día con Toñi Moreno' se "afianza sólidamente" al conseguir una cuota de pantalla del 11,5%, mientras que 'Más: Mesa de análisis', el programa de debate y actualidad política y social, "mantiene su relevancia" registrando un 7,5% de share y 173.000 personas.

La franja de tarde se confirma como "la principal fuente de audiencia" de Canal Sur, destacando 'La Tarde Aqui y Ahora' con una cuota del 13,9% y 234.000 espectadores de audiencia media. 'Andalucía Directo' "consolida su liderazgo en su franja" con un 14,6% de share y 203.000 espectadores de media. Por último, 'Cómetelo' logra un 12,8% de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de 1,1 puntos en comparación con el mes anterior.

Sobre la noche, el concurso 'Atrápame si puedes' se mantiene con un 11,8% de cuota de pantalla. En las noches de los viernes, 'El Show de Bertín', alcanza un 11,2%, mientras que 'Andalucía por el Mundo' registra los domingos en prime-time un 9,0% de cuota. El estreno de 'La Recta Final' registra un 7,6% de share, sumando una audiencia acumulada de 446.000 espectadores.

Canal Sur ha subrayado que los fines de semana "vuelven a estar marcado por la divulgación, la cultura, y la retransmisión de eventos de interés general". 'La Santa Misa' "lidera su franja" con un 14,4% de cuota de pantalla, también lidera 'Toros para Todos' con un 12,4% de share.

En la programación, destaca 'Tierra y Mar', el espacio de información agraria, pesquera y medioambiental con un 11% y 'Tierra de Talento' con una audiencia acumulada de 450.000 espectadores de promedio diario. También subrayan la audiencia de programas como 'Los reporteros' con un 8,4% de share y "Solidarios" con el 8,7% de cuota de pantalla.

RTVA ha hecho una mención especial sobre los liderazgos de las retransmisiones taurinas en las corridas de toros con el 16,3% y la becerrada con el 11,5% de cuota. Las dos novilladas emitidas este mes promediaron el 12,7% de share y una audiencia acumulada de promedio diario de 518.000 espectadores.

Un mes de mayo que han cerrado las retransmisiones de El Rocío liderado con la Misa de Romeros con un 21,4% de share y una audiencia media de 153.000 espectadores. El especial 'El Rocío 2026' contó con una cuota del 8,6% y consiguió una cobertura de 712.000 personas. La retransmisión del 'salto de la reja' aglutinó en su total una cuota de pantalla del 11,4%, 2,6 puntos más que en 2025.