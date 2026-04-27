Canal Sur Televisión lidera la audiencia el domingo en Andalucía con un 12,2% de share

Canal Sur Televisión lidera el domingo en Andalucía con un 12,2% de share. - CANAL SUR

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha liderado este domingo, 26 de abril, la audiencia de Andalucía alcanzando un 12,2% de cuota de pantalla. A este éxito de audiencia ha contribuido de manera especial el liderazgo de la retransmisión en directo de la Romería de la Virgen de la Cabeza con un 15,1% de cuota desde las 9,00 horas hasta las 13,41 horas, congregando una audiencia media de 104.000 telespectadores. Además, ha sumado 445.000 telespectadores que siguieron en algún momento la Romería a través de Canal Sur Televisión.

Según ha detallado Canal Sur en una nota, hay que hacer mención a los buenos resultados alcanzados este domingo por la corrida de toros de la feria de Sevilla --con un 18,7% de cuota--, que le permite liderar su franja horaria de emisión en Andalucía y entre las cadenas autonómicas; el informativo de noche 'Noticias 2' --con el 15,3% de cuota y aglutinando una audiencia media de 338.000 televidentes--, lo que le permite batir su máximo de temporada; 'Andalucía por el mundo: Adelaida' logra un 12,6% de cuota y acumula 656.000 usuarios únicos situándose como "la segunda opción preferida por los telespectadores en la comunidad autónoma".

Igualmente, Canal Sur TV ha vuelto a situarse este domingo como referente informativo y de servicio público, liderando la audiencia y registrando un destacado impacto en el ámbito digital y social. Así, la plataforma CanalSur Más alcanzó 82.200 sesiones y más de 332.020 páginas vistas, lo que supone "la cuarta mejor cifra de su historia desde su puesta en marcha en marzo de 2022".

Un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que las tres mejores jornadas históricas se han registrado también en este mes (Viernes Santo, Domingo de Resurrección y lunes 20 de abril), "confirmando una tendencia de crecimiento sostenido". Con estos resultados, CanalSur Más cerrará abril como el mejor mes desde que existen registros, superando los 1,6 millones de sesiones y los cinco millones de páginas vistas.

Asimismo, la jornada estuvo marcada por la retransmisión especial de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que generó una notable afluencia de usuarios, especialmente desde fuera de España, reflejando el interés global por "uno de los eventos más emblemáticos de Andalucía".

En paralelo, la conversación social alcanzó gran intensidad gracias a la interacción con la audiencia durante la emisión. La visibilidad en antena de mensajes recibidos desde distintos puntos de Andalucía, España y el extranjero impulsó el hashtag #MorenitaCsur, que se convirtió en tendencia en la red social X durante buena parte de la mañana.

Por último, estos datos consolidan la apuesta de Canal Sur por una estrategia integrada de televisión, entorno digital y redes sociales, reforzando su papel como medio público de referencia también en el ecosistema digital.