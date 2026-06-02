Carazo (PP) confía en contar con el respaldo de su partido para optar a la reelección como alcaldesa de Granada

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha confiado este martes en contar con el respaldo de su partido para optar a la reelección en las próximas elecciones municipales con el deseo de finalizar proyectos iniciados en este mandato y "emprender otros muchos".

En declaraciones a los periodistas durante el tradicional encuentro con los medios en la caseta del PP en la feria del Corpus, Carazo se ha referido al resultado "muy favorable" cosechado por su partido en las elecciones autonómicas para recordar que el año que viene le tocará el turno a las elecciones municipales.

"Es un año el que nos queda prácticamente en el día de hoy para tener esas elecciones y lo que esperamos es seguir trabajando a lo largo de estos meses para llegar a esas elecciones planteando nuevos proyectos para nuestra ciudad", ha dicho, refiriéndose también a la finalización de iniciativas como el plan de obras y el llamado plan de plazas.

Carazo ha reconocido que estaría "encantada" de optar a la reelección y ha confiado en contar con el respaldo de su partido para hacerlo, así como de obtener de nuevo la "confianza y el cariño de los granadinos" para volver a forjar un gobierno estable en la ciudad.