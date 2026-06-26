Carlos Cuerpo dice que la intención del Gobierno es convocar el CPFF en el mes de julio

El Vicepresidente Primero Y Ministro De Economía, Comercio Y Empleo, Carlos Cuerpo, Atiende A Los Medios De Comunicación En Oviedo. - JUAN VEGA

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo, ha avanzado este viernes que el Gobierno quiere que, "en la medida de lo posible", la discusión multilateral con las comunidades autónomas sobre el nuevo modelo de financiación se dé durante el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El titular de Economía se ha referido este viernes en Oviedo al nuevo modelo de financiación autonómica y al rechazo del Principado a la propuesta.

Cuerpo ha indicado que "es importante el diálogo que se está teniendo desde el Ministerio de Hacienda con las CCAA que lo están queriendo, como la reunión mantenida esta semana en Oviedo, para tener una idea aterrizada de cuáles son sus necesidades y sus peticiones de las comunidades autónomas y luego en el CPFF, se pueda tener una discusión y se pueda llegar a un modelo "que en cierto modo sea capaz de colmar, al menos en todo lo posible, esas expectativas y necesidades de las CCAA".

"Veremos si puede ser así para seguir avanzando porque esta es nuestra idea, no qué estas discusiones queden varadas", ha manifestado Carlos Cuerpo.

Así, preguntado por el rechazo del Gobierno del Principado a la porpuesta presentada esta misma semana en la que se implementa un nuevo Fondo de Compensación para las CCAA que quedasen por debajo de la media, el ministro ha manifestado que "saben de la complejidad de la discusión en torno al modelo". No obstante ha señalado la valentía de poner sobre la mesa una propuesta" y ha incidido en que si hay algo claro en esa propuesta es que "mejora la situación para todas las comunidades autónomas con respecto a la situación actual", lo que supone "un paso adelante".

También ha añadido que hay un esfuerzo por parte del Estado para que no haya ninguna comunidad autónoma que pierda, de hecho "todas aumentan y de manera significativa en términos absolutos la financiación que reciben".

Ha insistido Carlos Cuerpo en que hay una "agenda muy clara por parte del gobierno para ayudar a las comunidades" y por ello ha considerado que la conferencia del CPFF es "una reunión importante porque todo el mundo ha dicho que esta discusión también tenía que tener un ámbito multilateral.

"Me parece que no sería una decisión muy consistente con pedir un ámbito multilateral en no asistir a este ámbito una vez que se convocan. Yo espero que todo el mundo asista y que haya una discusión lo más abierta posible y constructiva", ha indicado al ser preguntado por la posibilidad de que las CCAA gobernadas por el PP no acudan al encuentro.

POSICIÓN DEL GOBIERNO ASTURIANO

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido el esfuerzo del Gobierno central con ese nuevo fondo de compensación del que ha indicado desconocer los datos cerrados, pero ha insistido en que la posición del Principado en materia de financiación es "histórica y conocida".

"Hay aspectos que si no se tocan como el envejecimiento, la dispersión orografía, que eso sea el peso de la población ajustada, evidentemente no la aceptamos porque nosotros tenemos una posición que está definida en el Parlamento, en las resoluciones del Congreso de la FSA y también en ese acuerdo de la declaración de Santiago", dijo Barbón.