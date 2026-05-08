Carmen Linares y Jorge Pardo actúan en la clausura del FIP en un homenaje a San Juan de la Cruz en la Alhambra

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GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la clausura de la XXII edición del Festival Internacional de Poesía (FIP) de Granada está prevista para este próximo sábado, 9 de mayo, a partir de las 19,30 horas, con un homenaje al poeta y místico del Siglo de Oro San Juan de la Cruz en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, donde se darán cita destacados nombres de la poesía, la música y la danza.

La velada dedicada a San Juan de la Cruz, considerado uno de los grandes poetas de la literatura española por la carga de simbolismo y espiritualidad de su obra, se iniciará con un recital poético a cargo de Raquel Lanseros, Premio Nacional de la Crítica, acompañada del escritor y periodista Carlos Aganzo, que incluye un espectáculo de danza de la coreógrafa y bailarina Mónica de la Fuente y a un posterior diálogo con la cantaora Carmen Linares, Premio Princesa de Asturias, y Jorge Pardo, Premio Nacional de Músicas.

Precisamente, Carmen Linares ha integrado en su amplio y variado repertorio la poesía de San Juan de la Cruz, de la que dará cuenta durante la jornada de clausura del FIP. La cantaora jiennense compartirá escenario junto a Jorge Pardo, con quien vienen trabajando en un repertorio de temas clásicos que fusiona flamenco y jazz.

Esta vez interpretarán fragmentos del 'Cántico espiritual'. Con este espectáculo, coorganizado con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, se pone fin a una nueva edición del mayor festival literario del sur de Europa, en el que se han dado cita más de 70 autores procedentes de quince países y que ha logrado acercar la poesía a todos los públicos y extender su alcance a la provincia.