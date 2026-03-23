Casi 400 participantes en la quinta edición del 'Camino del Rocío Sin Barreras' con el apoyo de Voluntariado CaixaBank

Casi 400 participantes en la V edición del "Camino del Rocío Sin Barreras" con el apoyo de Voluntariado CaixaBank. - CAIXABANK

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha participado en la quinta edición del 'Camino del Rocío Sin Barreras' celebrada los días 20, 21 y 22 de marzo. Una iniciativa que permite a personas con discapacidad vivir la experiencia de la peregrinación hasta la Aldea de El Rocío en un entorno accesible e inclusivo.

Según ha detallado CaixaBank en una nota, en la jornada del domingo, 13 entidades sociales procedentes de las delegaciones de voluntariado de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva se unieron a la peregrinación, sumando 392 personas entre usuarios, técnicos y voluntarios. Concretamente, más de un centenar fueron voluntarios que acompañaron a los participantes durante el recorrido y las actividades programadas.

En esta edición, Voluntariado CaixaBank ha participado en la jornada junto a Aspace, entidad del movimiento asociativo que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, así como la de sus familias, a través de servicios, apoyos y programas especializados.

Asimismo, la jornada concluyó en la Aldea de El Rocío con la celebración de la misa de peregrinación. Tras la eucaristía, los asistentes disfrutaron de un almuerzo de convivencia en la Casa Hermandad de Pilas, donde los voluntarios se encargaron de servir las comidas y bebidas y de atender a los usuarios en todo lo que necesitaron. El encuentro finalizó con música en directo, antes de que las distintas delegaciones emprendieran el regreso a sus provincias de origen.

Con su participación en esta iniciativa, Voluntariado CaixaBank refuerza su compromiso con la inclusión social y con el impulso de actividades que promueven la participación activa de las personas con discapacidad, fomentando, además, espacios de convivencia entre voluntarios, entidades sociales y participantes.

VOLUNTARIADO CAIXABANK

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación "la Caixa", así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de casi 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.