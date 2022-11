Castilla (UGT-A): Andalucía tiene "el desagradable honor de estar en el top ten" de asesinadas por violencia machista

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, UGT Andalucía celebra numerosos actos para reiterar su "más rotunda condena y repulsa" contra todos los actos de violencia contra las mujeres, y muy especialmente contra los asesinatos de las mujeres y sus hijos e hijas, que "constituyen una de las manifestaciones más brutales de la violencia contra las mujeres".

En el caso de Sevilla, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, han estado presentes en la concentración que ha tenido lugar en la puerta de la sede del sindicato, donde Castilla ha alertado de que Andalucía "tiene el desagradable honor de estar en el top ten" de mujeres asesinadas por violencia de género. En dicho acto, la secretaria de Igualdad de UGT Sevilla, Puri Gil, ha leído el manifiesto y se ha realizado un minuto de silencio en memoria de las 38 mujeres asesinadas en España, diez en Andalucía y tres en Sevilla en lo que llevamos de 2022 por violencia de género.

Según Castilla, "erradicar esta lacra no es solo una cosa de mujeres, ese es el ADN de las ugetistas y de los ugetistas, porque sin los compañeros no podremos conseguir el objetivo de la erradicación de la violencia de género"; pero "cuidado, esto no va a ser fácil, si cada vez que se promulga una ley hay una parte de la bancada de esos que se sientan a cobrar un salario público, arremetiendo contra todo lo que tenga que ver con las políticas para defender la integridad física, moral, de las mujeres".

"Habéis visto hace unos días precisamente en el Congreso de los Diputados la inaceptable actitud de la bancada de ese partido contra una ministra del Gobierno de España. Esto es lo que se ha conseguido por dejar a esta gente, por no darle otro calificativo, sentarse y entrar en las instituciones públicas que pagamos todos los trabajadores con nuestros impuestos".

"Aquí estará la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras para plantarle cara, esto es la visualización de que no solamente existe un tipo de violencia. A partir de este año ya por fin se empieza a contabilizar los feminicidios y los asesinatos a las mujeres, aunque no sean a manos de sus parejas o exparejas, eso es un paso hacia adelante".

Así, ha incidido en que "hay que visibilizar una de las violencias más atroces, el daño más grande que puede sufrir una madre cuando existe una violencia vicaria, esos asesinatos a niños y a niñas para hacerles daño y matar en vida a esas mujeres; eso está ocurriendo en nuestro país, está pasando en nuestro entorno, pero cuidadito, tenemos que hacer mucha pedagogía, formar, sensibilizar e informar y ser nuestros delegados y delegadas, vosotros y vosotras, la barrera y el ejército que pare esta infamia".

Castilla ha alertado, además, que "está calando en nuestra juventud, lo dicen organismos que están acreditados, que uno de cada cinco jóvenes menores de 25 años dice que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico". Pues "me gustaría que se lo dijeran a las familias de esas 1.171 mujeres asesinadas desde el 2003, 238 en Andalucía, 38 en lo que va de año en España, que tenemos el desagradable honor de estar en el top ten con el porcentaje más alto de mujeres asesinadas. Que se lo digan a la cara a las familias, a los padres, a los hermanos, a sus hijos que es un tema ideológico".

HAY QUE DETECTAR EL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL

Asimismo, la secretaria general de UGT-A ha alertado de que el último estudio a nivel europeo "dice que una de cada dos mujeres a lo largo de su vida ha sufrido un tipo de violencia y un tercio, violencia sexual. El Centro de Estudios Sociológicos dice que en España diez millones de mujeres han sufrido algún tipo de acoso, cinco millones en lo que va de año".

Ha instado a "detectar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo como delegados y delegadas, por eso nos queda mucho trabajo por hacer". Pero "se están consiguiendo cosas", ha destacado, al tiempo que ha indicado que los planes de igualdad "son fundamentales" y que "hay que negociar planes de igualdad con protocolos de detección de acoso". "Es necesario la implementación obligatoria por parte de las empresas, no vale cualquier plan de igualdad, de esos que se hacen para coger la subvención o para cumplimentar la ley, para que no me toque la sanción por haber cometido una infracción. No, tiene que ser el adecuado, el que proteja a las compañeras en el puesto de trabajo".

Por último, Castilla ha apuntado que "tenemos un mandato constitucional y lo vamos a cumplir, le pese a quien le pese, así que compañeros y compañeras, no va a ser por falta de trabajo y por empuje y por el ADN que nos caracteriza a todos los que estamos aquí", ha concluido.