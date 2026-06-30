El Castillo de La Calahorra estrena web y una maqueta accesible para personas con discapacidad visual

Presentación de la web del castillo de La Calahorra y de una maqueta accesible. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha presentado la nueva maqueta táctil e interactiva y la página web del Castillo de La Calahorra, dos iniciativas que buscan seguir mejorando la visita pública y la difusión de este emblemático monumento de la provincia.

En el acto han participado personas invidentes que han podido conocer y probar de primera mano la nueva maqueta, demostrando las posibilidades que ofrece esta innovadora herramienta para facilitar el conocimiento del castillo.

La diputada provincial de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha destacado que esta maqueta permite que personas con discapacidad visual puedan descubrir el Castillo de La Calahorra a través del tacto y la tecnología, "eliminando barreras y haciendo que nuestro patrimonio sea realmente de todos".

Además, "la nueva página web supone un paso más en la modernización de la gestión del monumento" puesto que se quiere facilitar las visitas, "mejorar la difusión de su extraordinaria historia y convertir este castillo en un referente cultural y turístico cada vez más conocido, tanto dentro como fuera de la provincia".

MAQUETA ACCESIBLE

La primera de las novedades consiste en el diseño y elaboración de una maqueta táctil realizada a escala del Castillo de La Calahorra.

La reproducción representa tanto el monumento como las curvas de nivel del promontorio sobre el que se ubica, todo ello ejecutado con un elevado grado de realismo tanto en el diseño como en las texturas y la percepción de los materiales.

La maqueta, que será instalada en el propio monumento, tiene unas dimensiones de 1,2 metros de longitud y un metro de altura, mientras que la reproducción del castillo alcanza los 70 centímetros de longitud.

Además de su carácter táctil, incorpora tecnología háptica mediante 20 puntos interactivos distribuidos por toda la maqueta.

El simple acercamiento de la mano a cualquiera de estos puntos activa una explicación detallada del espacio concreto del castillo al que hace referencia, ofreciendo una experiencia accesible e inmersiva para todos los visitantes.

Esta reproducción a escala permitirá especialmente que las personas con discapacidad visual puedan conocer con mayor profundidad este Bien de Interés Cultural, favoreciendo una experiencia sensorial que complementa la visita tradicional.

Asimismo, incorpora una versión infantil diseñada para mejorar la experiencia de los visitantes más jóvenes y acercarles el patrimonio de una forma más didáctica y atractiva.

WEB PARA EL CASTILLO

Junto a esta actuación, la Diputación de Granada ha dado a conocer la nueva página web del Castillo de La Calahorra, una herramienta creada para mejorar el posicionamiento del monumento en Internet y facilitar un mayor conocimiento de su historia y de sus valores patrimoniales.

A través de este nuevo portal, será posible realizar directamente las reservas para la visita pública al castillo, simplificando el proceso y ofreciendo una información clara sobre cómo acceder al monumento.

Además, la web incluirá contenidos históricos, información de interés para los visitantes y un apartado específico de noticias donde se difundirán las actividades y eventos culturales que se celebren en este espacio patrimonial.