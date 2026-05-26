CCOO-A advierte de la "brecha" que provoca el cambio climático en el mundo laboral y pide medidas para evitar muertes

Nuria López, secretaria general de CCOO-A en las jornadas sobre el cambio climático y sus efectos en el mundo laboral. - CCOO ANDALUCIA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha instado al empresariado andaluz a promover planes de movilidad sostenible y advierte de la "brecha" que provoca el cambio climático también en el mundo laboral. "El estrés térmico ya es una causa de siniestralidad directa y lo sufren en mayor medida las personas que trabajan al aire libre. Además, son los sectores vulnerables los que no pueden pagar la luz para aclimatar su hogar ante las olas de calor, los que soportan más cortes de suministro de agua y quienes respiran el aire contaminado de los polígonos industriales".

Respecto a la escasez hídrica, la dirigente sindical ha advertido de que el 80% de la que se consume en el campo está en manos de un 20% de los agricultores y agricultoras. "El reparto social del agua es un reto", ha dicho. Bajo el título 'Agua y medio ambiente. Transición ecológica, agua y movilidad sostenible en el mundo del trabajo', CCOO de Andalucía ha organizado unas jornadas para poner el foco en la transición ecológica y en el papel que esta debe jugar como generador de oportunidades y no como elemento de desigualdad, ha explicado el sindicato en una nota.

En ese sentido, ecologistas, académicas y académicos y dirigentes sindicales han abordado cuestiones como el análisis del impacto del cambio climático y de la crisis ecológica; el agua como recurso estratégico, su relación con el cambio climático, la importancia de su gestión pública y su reparto social; la transición ecológica y energética desde el marco político, económico y sindical y su impacto en el empleo; o la movilidad al trabajo y los planes de movilidad sostenible como herramienta de acción sindical y negociación colectiva.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas y durante su intervención ha puesto el acento en el impacto que el cambio climático tiene en el mundo laboral advirtiendo de que estas pueden llegar a ser mortales. En ese sentido, se ha mostrado crítica con los sectores negacionistas y con quienes buscan retrasar las políticas dirigidas a una transición ecológica justa, denunciando a su vez que "el cambio climático actúa como un multiplicador de la injusticia social porque los sectores vulnerables son los que sufren los cortes de luz por tormentas eléctricas, quienes respiran el aire contaminado de los polígonos y quienes no pueden pagar la factura de la luz para aclimatar su hogar ante las olas de calor".

Precisamente el calor, como ha apuntado la dirigente, "ya es una causa de siniestralidad laboral directa y la sufren en mayor medida las personas que trabajan al aire libre". En cuanto al agua, López Marín ha recordado que la escasez hídrica necesita políticas que reviertan la situación actual porque el 80% del agua que se consume en los campos andaluces está en manos de un 20% de los agricultores y agricultoras. "El reparto social del agua es un reto", ha aseverado.

La dirigente ha dejado claro que para CCOO "la transición justa no es solo un cambio técnico sino un proceso de transformación económica que debe ir más allá de un enfoque mercantilista para poner el foco en las personas facilitando iniciativas que promuevan nuevas oportunidades de empleo, protegiéndolas y formándolas para mitigar cualquier efecto adverso". Por último, el sindicato ha recordado la obligación empresarial de elaborar e implantar planes de movilidad sostenible al trabajo y el deber legal de negociar medidas para promover la elaboración de dichos planes.